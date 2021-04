Ces deux échecs de la Chine qui soulignent (pour ceux qui commençaient à y croire) que l’efficacité des régimes autoritaires n’est pas sans limite

Le président chinois Xi Jinping et Wang Yang discutent lors de la séance de clôture de l'Assemblée populaire nationale au Grand Palais du Peuple à Pékin le 11 mars 2021.

La Chine est confrontée à des difficultés sur son projet ambitieux des "Nouvelles routes de la Soie" et sur l'efficacité de ses vaccins Sinovac et Sinopharm contre la Covid-19. L’efficacité du régime chinois ne semble donc pas être infaillible et sans limite.

Atlantico : Malgré une sortie globalement réussie de la crise sanitaire et une bruyante diplomatie sur la plan international, la Chine semble néanmoins avoir trébuché sur certains enjeux majeurs qui n’ont pas fait la une des journaux. Le média américain Bloomberg pointe notamment les difficultés rencontrées par l’Empire du milieu dans la réalisation de ses "Nouvelles routes de la Soie". Projet d'infrastructures menacé au Sri Lanka ou ajourné au Pakistan, vagues de défauts de paiement en Afrique… Le projet est-il menacé ?

Emmanuel Lincot : Ces derniers mois ont permis de prendre la mesure de ce que représentait le projet des Nouvelles Routes de la Soie. C’est un projet hégémonique émanant d’une dictature prédatrice. Vous citez ces différentes régions du monde où les coopérations avec la Chine sont en berne. Mais ce ne sont pas les seules. L’UE, elle-même, a pris conscience de la dangerosité des projets chinois en repoussant pour Sines, au Portugal les offres d’extension chinoises pour la zone portuaire, une entrée stratégique en Europe, ou encore en dénonçant le surendettement du Monténégro lié à la construction d’infrastructures par la Chine. Ces projets sont également pernicieux pour la Chine car la plupart de ces pays ne sont pas solvables. La Covid-19 a montré par ailleurs que la société chinoise restait extrêmement précaire : système de santé défaillant, absence de sécurité de l’emploi. Ces projets à l’étranger indisposent l’opinion chinoise alors que beaucoup reste à faire à l’intérieur du pays. Et les critiques à l’encontre de Xi Jinping qui, seul, porte ce projet des Nouvelles Routes de la Soie sont de plus en plus nombreuses. Même Hu Jintao, l’ancien Président, a depuis une tribune publiée récemment à Macao, publiquement dénoncé les choix économiques et de gouvernance de l’actuel dirigeant. De toute évidence, ce projet des Nouvelles Routes de la Soie va être revu à la baisse.

Début avril, la Chine a émis des doutes sur l’efficacité de ses propres vaccins Sinovac et Sinopharm. Pourquoi la Chine rencontre-t-elle des difficultés sur ce front sanitaire qu'elle semblait maîtriser ?

Emmanuel Lincot : En termes d’image, la Chine est là encore discréditée pour l’inefficacité de ses vaccins. En Amérique du Sud notamment où la population doit non seulement affronter de nouvelles vagues de la Covid mais où elle doit également surmonter la phase de sidération qui a prévalu après que l’on ait compris que ces vaccins n’avaient pas l’efficacité que Pékin leur prêtait. Mais la population chinoise n’était pas dupe non plus. Comme par hasard, les plus fortunés se sont d’abord rués sur Pfizer et des vaccins occidentaux en priorité. Cela signifie que les Occidentaux sont à la tête des innovations médicales et ce, rappelons-le, en un temps record. Voyez la belle résilience des Etats-Unis en termes logistiques aussi et même la France qui, quoi qu’en disent les grincheux de toute obédience, font preuve d’une efficacité remarquable dans la gestion globale de la crise. D’ailleurs, avec le recul déjà, les démocraties sur l’ensemble du spectre lié à la crise, s’en sortent beaucoup mieux que les dictatures.

Ces deux difficultés majeures, à quoi peuvent s’ajouter d’autres problèmes internes au pays, peuvent-elles être de nature à montrer (à ceux qui commençaient à y croire) que l’efficacité des régimes autoritaires n’est pas sans limite ?

Emmanuel Lincot : C’est évident. Une démocratie en bonne santé se reconnaît d’ailleurs au pragmatisme de ses débats et de ses conflits. Les dictatures taisent, brisent et briment toute alternative possible. Et surtout, dans tous les faits énumérés plus haut et se rapportant à la Chine, force est de constater que son régime n’a jamais cessé de mentir. Mensonges sur le nombre réel de victimes. Dissimulations probables sur les origines du virus. Mensonges quant à l’efficacité de ses vaccins. Arrogance de ses diplomates. Indécence de son régime à nous montrer des images d’abondance alors que plus de la moitié de la population chinoise est en souffrance et que de l’autre côté de la frontière de l’Himalaya la population indienne est, elle, littéralement décimée par la Covid et ses variants. Assurément, le XXI° siècle ne sera pas le siècle de la Chine. La Chine, c’est l’empire de la poudre aux yeux. Nous le comprenons enfin. Il n’était que temps.

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, Emmanuel Lincot est spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine. Son dernier ouvrage 'Géopolitique du patrimoine. L'Asie. D'Abou Dhabi au Japon' a été édité aux éditions MkF