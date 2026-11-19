Ce que vous mangez lorsque vous êtes fatigué et affamé dépend souvent des restaurants ouverts sur le chemin du retour et de votre budget. L'appétit et l'accès à la nourriture influencent des décisions qui, vues de l'extérieur, peuvent paraître de simples choix.

L’Organisation mondiale de la santé décrit l’obésité comme une maladie chronique résultant de l’interaction entre des facteurs biologiques et les conditions de vie. Dans mon nouveau livre, « Obesity: Life Beyond the GLP-1 Injection » , j’analyse les facteurs qui influencent le poids corporel et leurs implications pour le traitement et la prévention. Voici cinq conclusions qui ont nourri cet ouvrage.

La suite de cet article est réservée aux abonnés.