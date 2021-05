Ces 3 facteurs sans lesquels Karl Marx aurait vite été oublié

Un artiste termine une installation présentant un portrait géant du philosophe et historien Karl Marx, dans une galerie à Berlin le 03 février 2005.

Le bicentenaire de la naissance de Karl Marx donne lieu à de nombreuses conférences consacrées aux nombreux (et Dieu sait qu'ils étaient nombreux) aspects de l'œuvre et de la vie de Marx. Ajoutez à cela un nombre encore plus grand de critiques de son œuvre et de son influence (Peter Singer en a publié une il y a quelques jours), de nouveaux livres sur sa vie, un film sur le jeune Marx et la liste est longue.

Je m'intéresserai également ici à l'influence intellectuelle de Marx, mais sous un angle très différent. Je vais utiliser l'approche de fact checking. Je me demanderai quelle aurait été son influence si trois événements remarquables ne s'étaient pas produits. Évidemment, comme tous les fact checker, cette approche est basée sur une lecture personnelle de l'histoire et sur des suppositions. Il est impossible d'en prouver la justesse. Je suis sûr que d'autres pourraient proposer d'autres contrefactuels, peut-être meilleurs que les miens.

Le premier événement : s'il n'y avait pas eu Engels. Ce fact check a été discuté mais il vaut la peine d'être revu. Lorsque Karl Marx est mort en 1883, il était le co-auteur du Manifeste communiste, d'un certain nombre de courtes études politiques et sociales, d'articles de journaux (dans le New York Daily Tribune) et d'un livre épais mais peu connu et peu traduit intitulé Le Capital (volume 1). Il a été publié 16 ans avant sa mort et, pendant les années qui ont suivi, il a beaucoup écrit mais peu publié. Vers la fin de sa vie, il a même peu écrit. De même, des centaines de pages de ses manuscrits de la fin des années 1840, des années 1850 et 1860 n'ont pas été publiées et sont en désordre. Marx était connu dans le cercle assez restreint des militants ouvriers, des sociaux-démocrates allemands, autrichiens et de plus en plus russes. S'il en était resté ainsi, c'est-à-dire si Engels n'avait pas passé plus de dix ans à mettre de l'ordre dans les papiers de Marx et à produire deux volumes supplémentaires de Das Capital, la renommée de Marx se serait arrêtée au point où elle était en 1883. Elle aurait été plutôt minime. Je doute que quiconque se serait souvenu de son anniversaire.

Mais grâce au travail désintéressé et au dévouement d'Engels (et à l'importance d'Engels lui-même dans la social-démocratie allemande), l'importance de Marx a augmenté. Les sociaux-démocrates deviennent le plus grand parti d'Allemagne, ce qui fait progresser l'influence de Marx. Sous la direction de Kautsky, les théories de la plus-value sont publiées. Les seuls autres pays où, à l'intérieur d'un cercle très étroit, il exerce une influence sont la Russie et l'Autriche-Hongrie.

La première décennie du 20e siècle voit l'influence croissante de la pensée marxiste, à tel point que Leszek Kolakowski, dans son monumental ouvrage Main currents of Marxism, l'appelle à juste titre "l'âge d'or". Ce fut effectivement l'âge d'or de la pensée marxiste en termes de calibre des personnes qui ont écrit dans la veine marxiste, mais pas en termes d'influence globale. En effet, la pensée de Marx n'a fait aucune percée dans le monde anglo-saxon (la première traduction anglaise de Das Kapital - qui est toujours, étrangement, désignée par son titre allemand - date de 1887, soit vingt ans après sa publication originale). Et en Europe du Sud, y compris en France, il était éclipsé par les anarchistes et par les "socialistes petits bourgeois".

C'est là que les choses se seraient terminées s'il n'y avait pas eu la Grande Guerre. Je pense que l'influence de Marx n'aurait cessé de diminuer à mesure que les sociaux-démocrates allemands s'orientaient vers le réformisme et le "révisionnisme". Sa photo aurait probablement été affichée parmi les "maîtres à penser" historiques de la social-démocratie allemande, mais son influence n'aurait pas beaucoup subsisté, ni dans la politique ni (probablement) dans les sciences sociales.

Mais la révolution d'octobre est arrivée (le deuxième événement). Cela a totalement transformé la scène. Non seulement parce qu'il s'est vu "attribuer" la gloire, unique parmi les spécialistes des sciences sociales, d'être à lui seul idéologiquement responsable d'un changement capital dans un grand pays et dans l'histoire mondiale, mais aussi parce que le socialisme, en raison de son attrait mondial, a "catapulté" la pensée et la renommée de Marx. Sa pensée, en bien ou en mal, est devenue incontournable dans la majeure partie de l'Europe, que ce soit parmi les intellectuels, les militants politiques, les dirigeants syndicaux et les travailleurs ordinaires. Des écoles du soir sont organisées par les syndicalistes pour étudier ses écrits ; les dirigeants politiques, en raison du tournant particulièrement dogmatique pris par les partis communistes, planifient leurs actions et les expliquent par les références aux écrits historiques de Marx, jusqu'alors peu connus.

Puis, lorsque le Komintern a commencé à abandonner son eurocentrisme et à s'engager dans les luttes anti-impérialistes du tiers-monde, l'influence de Marx s'est étendue à des régions que personne n'aurait pu prévoir. Il est devenu l'idéologue des nouveaux mouvements de révolution sociale et de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Que les dirigeants politiques s'en tiennent à ses préceptes ou les abandonnent (comme l'a fait Mao en plaçant la paysannerie plutôt que les ouvriers dans le rôle de la classe révolutionnaire), Marx les influence - et c'est en se référant à lui qu'ils expliquent leurs politiques. Grâce à Trotsky et Staline en Russie, aux républicains de gauche en Espagne, au front populaire en France, à Mao en Chine, à Ho Shi Minh au Vietnam, à Tito en Yougoslavie, à Castro à Cuba, à Agostino Neto en Angola, à Nkrumah au Ghana, à Mandela en Afrique du Sud, Marx est devenu un "influenceur" mondial. Jamais un spécialiste des sciences sociales n'avait eu une telle portée mondiale. Qui aurait pu penser que deux Allemands barbus du 19e siècle orneraient en certaines occasions la Porte de la paix céleste à Pékin ?

Et non seulement il avait une influence mondiale, mais son influence dépassait les limites des classes et des professions. J'ai déjà mentionné les dirigeants révolutionnaires, les hommes politiques et les syndicalistes. Mais son influence s'est étendue au monde universitaire, aux écoles secondaires ; elle a fortement influencé tant ceux qui s'opposaient à lui que ceux qui l'exaltaient. Cette influence est allée du marxisme élémentaire enseigné aux lycéens aux traités philosophiques sophistiqués ou au "marxisme analytique" en économie. La publication des manuscrits de Marx de 1844-46 nous a fait découvrir le jeune Marx inconnu, ce qui a porté la discussion à un niveau encore plus élevé : il y avait maintenant une bataille philosophique entre le jeune Marx et le Marx classique.

Rien de tout cela ne se serait produit sans la révolution d'Octobre et un tournant décisif de l'eurocentrisme vers le tiers-monde. C'est ce dernier qui a transformé Marx d'un penseur allemand et européen en une figure mondiale.

Au fur et à mesure que les crimes du communisme étaient mieux connus, et de plus en plus souvent imputés à Marx, et que les régimes communistes s'essoufflaient et que leurs idéologues larmoyants et peu instruits régurgitent des phrases prévisibles, la pensée de Marx a subi une éclipse. La chute des régimes communistes l'a amenée à son point le plus bas.

Mais ensuite - le troisième événement - le capitalisme mondialisé qui présente toutes les caractéristiques que Marx a si éloquemment décrites dans Das Capital, et la crise financière mondiale, ont rendu sa pensée à nouveau pertinente. À ce moment-là, il était bien installé dans le Panthéon des philosophes mondiaux, tous ses textes avaient été publiés, ses livres étaient disponibles dans toutes les langues du monde et son statut, bien que toujours soumis aux aléas du temps, était sûr, du moins dans le sens où il ne pouvait jamais tomber dans l'obscurité et l'oubli.

En fait, son influence est inextricablement liée au capitalisme. Tant que le capitalisme existe, Marx sera lu comme son analyste le plus avisé. Si le capitalisme cesse d'exister, il sera lu comme son meilleur critique. Ainsi, que nous croyions ou non que le capitalisme sera toujours là dans 200 ans, nous pouvons être sûrs que Marx le sera.

Sa place est désormais aux côtés de celle de Platon et d'Aristote, mais sans ces trois tournures favorables et improbables des événements, nous aurions peut-être à peine entendu parler d'un obscur émigré allemand qui est mort il y a longtemps à Londres, accompagné dans sa tombe par huit personnes.