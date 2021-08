Ce que l’échec de la Suède avec le Covid révèle de notre manière de traiter les personnes âgées

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Après le premier pic mortel de la pandémie en avril 2020, il est devenu évident que la quête de la Suède pour protéger ses personnes âgées avait échoué.

Mon pays était devenu le dernier avant-poste de l'approche de "l'immunité collective", le gouvernement ignorant les appels internationaux à la quarantaine. La stratégie de la Suède avait deux objectifs centraux : Limiter la propagation pour éviter de surcharger le système de santé, et protéger ses citoyens âgés.

Elle n'a atteint ni l'un ni l'autre. Le virus a fait son chemin dans les maisons de retraite, se propageant du personnel et des visiteurs aux résidents, jusqu'à ce que le gouvernement, trop tard, interdise les visites le 1er avril 2020. Un mois plus tard, un rapport a montré que près de la moitié des 2 075 décès survenus dans le pays - l'un des taux de mortalité par habitant les plus élevés d'Europe - s'étaient produits dans des maisons de retraite, et que 90 % d'entre eux étaient survenus chez des personnes âgées de 70 ans et plus.

À l'époque, l'échec a suscité un débat intense pour savoir qui était à blâmer et si un confinement aurait été utile. Mais aujourd'hui, alors que les critiques à l'égard des autorités sont passées de l'échec de l'endiguement à la lenteur de la vaccination, une autre question me préoccupe, ainsi que mes compatriotes suédois : Y a-t-il un mépris inhérent pour les personnes âgées dans mon pays, un bastion supposé de la protection sociale et de l'égalité ?

Pour Barbro Westerholm, membre du Parlement suédois et porte-parole du Parti libéral pour les personnes âgées et les questions LGBTQ, la réponse est clairement oui. Elle affirme qu'un système centenaire de division de la société par catégories d'âge chronologique déshumanise les 1,6 million de Suédois âgés de 70 ans et plus. Même la rhétorique autour des personnes âgées pendant la pandémie - les mettant dans une seule catégorie - est un symptôme d'un âgisme de longue date où elles ne sont plus considérées comme des individus avec une santé et des expériences différentes, dit Westerholm, qui a 88 ans.

Le débat sur la façon dont nous apprécions la vie des personnes âgées ne se limite pas à la Suède : il s'est intensifié dans de nombreux pays dont la population âgée augmente. Certains défenseurs du vieillissement affirment que l'Occident est confronté à une crise d'âgisme systémique, dans laquelle les personnes âgées sont devenues invisibles.

Il y a un manque général de recherche sur le statut social de la population âgée à travers les cultures, mais les résultats d'une enquête de 2018 appelée la machine morale ont offert des aperçus intéressants. L'enquête en ligne sous forme de jeu présentait aux participants des scénarios d'accidents de voiture, leur demandant de décider si un véhicule autopiloté devait foncer ou faire une embardée - et les forçant à choisir entre deux catégories de victimes. Dans les deux cas, la voiture écraserait quelqu'un. Alors que le programme devenait viral, les décisions de sacrifier des hommes ou des femmes, des personnes en bonne santé ou malades, des piétons ou des non-voyants, entre autres groupes, ont été soumises par des millions de personnes de 233 pays et régions.

Bien que l'expérience ait eu pour but de sonder les décisions morales de manière plus générale, elle a surtout attiré l'attention pour une chose que beaucoup auraient déjà supposée, à savoir que les gens préfèrent en général sacrifier les personnes âgées plutôt que les jeunes. Bien qu'il y ait une raison de favoriser les jeunes - ils ont plus d'années de vie devant eux - il existe également des preuves d'un âgisme généralisé, au-delà des choix binaires imaginés entre la vie et la mort. Une étude portant sur les travailleurs américains âgés de 45 ans et plus a estimé qu'en 2017, près de deux répondants sur trois avaient vu ou subi une discrimination fondée sur l'âge au travail.

Les Européens vivent plus longtemps que jamais. Au cours des prochaines décennies, la proportion de personnes en âge de travailler dans l'UE continuera de diminuer (rectangles pleins) tandis que la population âgée augmentera (rectangles bordés). D'ici 2050, on prévoit que l'âge médian en Europe sera de 48,2 ans et que les femmes âgées de 85 ans ou plus représenteront la plus grande partie de la population.

Un autre article, paru en 2020 dans la revue Gerontologist, suggère que le coût mental de la discrimination liée à l'âge, des stéréotypes et de la perception négative de soi contribue à des problèmes de santé allant des maladies cardiovasculaires à la perte d'équilibre et de capacités cognitives en passant par l'altération de la mémoire. Au-delà de l'impact sur la vie des gens, les auteurs ont estimé que ces effets représentaient 63 milliards de dollars en coûts annuels de soins de santé.

L'expérience de la Machine à Moral suggère également que si les gens ont tendance à choisir de sauver les jeunes, cela est particulièrement vrai dans les pays que les auteurs qualifient d'"individualistes", comme la France, la Suède et les États-Unis. C'était moins le cas dans les pays d'Asie de l'Est (comme le Japon et Taïwan) et les pays à majorité musulmane (comme le Pakistan et l'Arabie saoudite), que les auteurs ont qualifiés de "collectivistes", ce qui signifie que les besoins du groupe passent avant ceux de l'individu. Les auteurs ont suggéré que ces cultures mettent davantage l'accent sur le respect des membres plus âgés de la communauté.

Mais certains spécialistes des sciences sociales affirment qu'un autre facteur que la culture individualiste explique le dédain relatif des personnes âgées en Occident et nécessite donc des remèdes différents. En d'autres termes, les gens sont contraints de quitter leur emploi à partir d'un certain âge, et leurs efforts en tant que bénévoles sont rendus invisibles.

Un clivage Est-Ouest

L'idée que les sociétés orientales ou plus communautaires font preuve d'une plus grande considération à l'égard de la population âgée est répandue et probablement renforcée par l'existence de lois dans certains pays qui précisent les responsabilités des citoyens à l'égard des parents âgés. Le Parlement indien, par exemple, a adopté en 2007 une loi rendant punissable le fait de négliger les besoins des membres âgés de la famille, par exemple. La Chine a adopté une loi similaire en 2013, obligeant les adultes à veiller à la santé spirituelle et mentale de leurs parents et à "ne jamais négliger ou rabrouer les personnes âgées".

Le respect général des personnes âgées dans les pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient pourrait s'expliquer par l'interdépendance entre les générations qui a créé de solides réseaux sociaux, explique Kavita Sivaramakrishnan de l'Université Columbia, historienne de la santé publique en Asie du Sud. Mais, ajoute-t-elle, avec la mondialisation et l'urbanisation qui remodèlent les structures familiales, il est difficile de faire des généralisations.

Et si l'interdépendance peut favoriser la solidarité intergénérationnelle, elle a tendance à s'effondrer en temps de crise. Par exemple, en Afrique du Sud, où l'apartheid et le VIH ont fait disparaître une grande partie de la génération moyenne, de nombreux jeunes et chômeurs en sont venus à dépendre des pensions de la génération plus âgée. Dans certains cas, cela a conduit non pas au respect mais à la maltraitance des personnes âgées, car "les jeunes ont essayé de retirer les pensions des personnes âgées", explique Sivaramakrishnan.

De même, dans les bidonvilles de Nairobi et de Mumbai, il existe une tension entre les générations, car les ressources rares, comme les toilettes ou même les chemins piétonniers, doivent être partagées dans ces communautés exiguës, explique Sivaramakrishnan, qui a travaillé dans les deux régions. L'idée que certaines cultures sont uniformément bienveillantes à l'égard des personnes âgées ne rend donc pas compte de l'ensemble de la situation.

En fait, certains chercheurs affirment que les recherches antérieures soutenant l'idée que les cultures orientales sont moins sujettes à l'âgisme comportent des lacunes. Par exemple, un article publié en 2017 dans l'International Journal of Psychology a examiné une idée dominante selon laquelle les cultures orientales sont influencées par les valeurs confucéennes, ce qui favorise une vision positive du vieillissement, tandis que les sociétés occidentales sont plus axées sur la jeunesse, ce qui entraîne des perceptions plus négatives. Selon les auteurs, les preuves sont étonnamment rares. Certaines études suggèrent que les attitudes varient considérablement entre les différents pays de l'Est - ce qui rend difficile toute généralisation - tandis que d'autres résultats montrent que les Orientaux ont, en fait, des attitudes similaires à celles des Occidentaux à l'égard de la population âgée.

Les conclusions des auteurs - tirées d'une enquête portant sur 184 jeunes du Royaume-Uni et 249 de Taïwan - ainsi que celles de plusieurs autres études suggèrent une explication pour ces résultats contradictoires : Les chercheurs reçoivent probablement un type de réponse de la part des Orientaux qui décrivent les normes culturelles de leur pays, et un autre type lorsqu'ils expriment des opinions personnelles. En d'autres termes, les valeurs culturelles sous-jacentes pourraient inciter les Orientaux à exprimer des jugements plus positifs que les Occidentaux, quelles que soient leurs propres attitudes (éventuellement très différentes).

Selon les auteurs, un autre problème méthodologique réside dans le fait que les recherches antérieures ne portent que sur une ou deux des trois composantes de l'âgisme : les stéréotypes, les préjugés et le comportement. En tenant compte de ces trois facteurs, ils concluent, à partir des personnes qu'ils ont interrogées à Taïwan, qu'il existe un "paradoxe de l'âgisme" - une coexistence de points de vue à la fois positifs et négatifs sur les personnes âgées en Orient.

De même, un examen de 2019 des recherches sur les attitudes à l'égard du vieillissement dans la culture arabe a également révélé qu'il était difficile de distinguer clairement les idées générales d'une société des opinions individuelles. Pour ajouter à ce problème, les études définissent souvent la "vieillesse" de manière différente, tandis que certaines ne le font pas du tout, ont noté les auteurs.

Les pays ne sont pas aussi différents qu'ils le prétendent, affirme la psychologue Toni Antonucci, de l'université du Michigan, qui étudie les relations sociales tout au long de la vie, un sujet qu'elle a abordé dans la revue Annual Review of Developmental Psychology de 2019. Plutôt, "la différence est ce qu'ils disent, culturellement". Antonucci ajoute qu'elle est sceptique quant au clivage "communautaire" contre "individualiste". Elle pense plutôt qu'un autre facteur alimente l'opinion selon laquelle les personnes âgées sont jetables : le déclassement des personnes âgées.

"Dans de nombreux pays d'Europe, vous êtes obligatoirement à la retraite", dit Antonucci. "Vous pouvez être un scientifique de renommée mondiale, mais vous devez quand même prendre votre retraite à 60 ou 65 ans." Et ce, en dépit d'une directive européenne de 2000 interdisant la discrimination fondée sur l'âge dans l'emploi ; la Cour européenne de justice a depuis lors statué que les âges de départ à la retraite obligatoire - donnant aux employeurs la possibilité de mettre fin aux contrats des travailleurs plus âgés - sont légaux s'ils permettent d'atteindre un "objectif légitime". En d'autres termes, les gouvernements peuvent inscrire l'âge de la retraite obligatoire dans la législation nationale (ou sectorielle) en affirmant que les jeunes doivent avoir accès au travail. Et les employeurs peuvent inclure l'âge de la retraite obligatoire dans les contrats, en prétendant, par exemple, que cela évite aux personnes âgées l'embarras d'être licenciées lorsqu'elles ne sont plus capables de faire leur travail.

Ces pratiques sont répandues dans de nombreux pays ; en fait, un rapport de l'OCDE montre que seuls trois de ses États membres européens - le Royaume-Uni, le Danemark et la Pologne - avaient interdit l'âge de la retraite obligatoire en 2017 (en dehors de l'Europe, une interdiction existait dans quatre pays de l'OCDE : Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et États-Unis).

La permission de licencier des personnes en raison de leur âge est de plus en plus considérée comme une politique dépassée sur un continent où la santé des personnes âgées s'est améliorée et où la durée de vie a augmenté. En général, l'âge de la retraite obligatoire dans les pays européens correspond à l'âge légal de la retraite - généralement entre 65 et 67 ans - et ces âges sont restés largement les mêmes dans de nombreux pays, dont la France, l'Italie, l'Allemagne et la Suède, depuis au moins un demi-siècle.

En Suède, par exemple, lorsque son système de retraite a été mis en place en 1913, le Suédois moyen vivait jusqu'à 57 ans environ ; en 2020, ce chiffre est de 83 ans. Dans le même temps, les taux de fécondité au sein de la population générale ont chuté. En conséquence, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 8 % de la population en 1900 et environ 20 % aujourd'hui - avec une augmentation prévue à 40 % d'ici 2030. Et pourtant, l'âge auquel un employé peut être contraint de prendre sa retraite n'a augmenté que d'un an depuis les années 1970, passant de 67 à 68 ans.

Selon Andreas Motel-Klingebiel, sociologue et gérontologue qui étudie le vieillissement et le changement social à l'université de Linköping, en Suède, tant que les personnes âgées seront des bénéficiaires passifs de soins et n'auront pas la possibilité de contribuer à la société, elles auront forcément un statut social inférieur. Le problème est amplifié, dit-il, lorsque les valeurs sociétales sont centrées sur l'emploi et l'activité sur le marché du travail. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les sociétés d'Europe du Nord, où le travail occupe une place centrale dans le contrat social, un lien que certains experts font remonter à la Réforme et à la diffusion de l'éthique protestante, qui met l'accent sur le travail et la discipline.

Cette perception des personnes âgées comme une charge se vérifie même dans les pays dotés de solides politiques de protection sociale, comme la Suède. Ce pays "n'est pas un État-providence au sens américain du terme", explique Lars Trägårdh, historien moderne de la société civile et de l'État-providence à l'université Ersta Sköndal Bräcke de Stockholm. "Il ne s'agit pas de charité, mais de contribution sociale et de réciprocité, où vous travaillez et payez vos impôts, etc. Ce contrat social est indéfectible."

L'heure des réformes

L'Europe a mis du temps à adapter ses politiques pour faire face au vieillissement de sa population. Mais à mesure que la tendance s'accentue, la pression sur les politiciens s'accroît pour qu'ils fassent adopter des réformes visant à combattre la discrimination fondée sur l'âge. Par exemple, la plate-forme européenne AGE a été lancée en 2001 en tant que réseau d'organisations à but non lucratif contre l'âgisme. Aujourd'hui, elle regroupe 40 millions de citoyens âgés dans toute l'UE et donne la parole aux personnes âgées et retraitées dans les débats politiques européens. L'un de ses principaux objectifs en 2021 est de plaider pour la création d'une convention des Nations unies sur les droits des personnes âgées.

Une autre façon de renforcer la position des personnes âgées dans la société est d'accorder plus d'attention au travail effectué dans la société civile, comme les organisations à but non lucratif, les groupes de défense et, surtout, le travail bénévole dans l'éducation, le sport et les organisations caritatives. Aux États-Unis, par exemple, les personnes de 65 ans et plus représentaient près de 25 % de la population bénévole en 2015.

Et pourtant, alors que la plupart des pays incluent la contribution de la société civile dans les estimations du PIB, le travail bénévole - souvent qualifié de segment invisible de l'économie - ne fait pas partie du calcul. "Nous ne mesurons la contribution des gens qu'en argent", explique Mme Westerholm, la parlementaire suédoise. Elle suggère que les responsables politiques commencent à mesurer et à faire connaître la valeur économique du travail bénévole afin de mettre en évidence la contribution des personnes âgées. Une telle démarche a déjà été suggérée au niveau de l'UE. En 2013, le Comité économique et social européen a demandé à la Commission européenne de normaliser la recherche et la collecte de données sur le bénévolat dans les États membres. Deux ans plus tard, dans une enquête mesurant les revenus et les conditions de vie dans les États membres, l'UE a pour la première fois inclus un module permettant aux pays d'estimer le travail bénévole.

Bien sûr, les solutions doivent être adaptées aux circonstances de chaque pays, et M. Sivaramakrishnan met en garde contre les réformes qui visent exclusivement à maintenir les gens plus longtemps sur le lieu de travail, car cela risquerait de créer une culture élitiste qui favoriserait les personnes riches et en bonne santé. Il existe, par exemple, des personnes appartenant à des communautés minoritaires aux États-Unis et en Europe qui exercent des professions physiquement exigeantes - dans des entrepôts, des usines ou en tant que nettoyeurs ou jardiniers - et elles ne bénéficieront pas des politiques, telles que le relèvement de l'âge de la retraite, qui visent à maintenir tout le monde sur le lieu de travail plus longtemps. M. Sivaramakrishnan ajoute que les universités devraient offrir aux gens la possibilité de se recycler à un âge plus avancé, car beaucoup d'entre eux pourraient être disposés à continuer à travailler s'ils sont en mesure d'assumer un nouveau rôle ou un nouveau domaine.

Selon les prévisions, 2 milliards de personnes dans le monde auront plus de 60 ans d'ici 2050, le risque d'âgisme sera de plus en plus présent. Et comme la pandémie a fait remonter à la surface le problème de la discrimination fondée sur l'âge, Mme Westerholm considère ce moment de l'histoire comme une occasion de faire passer des réformes. Elle pense que l'attention portée à ce problème pourrait accélérer l'action législative, comme la recommandation du Parlement européen de 2013, qui se fait attendre, demandant aux États membres d'interdire la retraite obligatoire et de combler les lacunes de la décision de la Cour européenne de justice. Des efforts sont également déployés aux États-Unis. En mars de cette année, la loi sur la protection des travailleurs âgés contre la discrimination a été réintroduite au Congrès américain. Si elle est adoptée, elle permettra aux personnes âgées de lutter plus facilement contre la discrimination sur le lieu de travail.

Selon Mme Westerholm, le succès de la promotion de l'égalité entre les générations dépend avant tout de la prise de conscience que la lutte contre l'âgisme est également dans l'intérêt des jeunes, car il s'agit aussi de leur avenir. "Cela prendra du temps", dit-elle. Mais, prédit-elle, "lorsque le 21e siècle touchera à sa fin, nous dirons que c'était le siècle des personnes âgées - lorsque la vision des personnes âgées dans la société a changé."

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.