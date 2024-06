Ce qu’il se passe lorsque vous arrêtez de prendre des médicaments anti-obésité

Certains médicaments sont devenus très populaires pour perdre du poids, comme Ozempic, initialement destiné aux diabétiques.

Atlantico : Les médicaments anti-obésité sont très populaires. Quelles sont les conséquences de cet engouement ? Et que se passe-t-il lorsque vous arrêtez d’en prendre ?

Jean-Paul Hamon : La prescription et la consommation de médicaments anti-obésité ont entraîné une rupture de ces produits. L’Ozempic, qui est très prisé notamment, est même difficilement accessible pour son utilisation première, pour les diabétiques obèses qui en ont besoin.

Lors de la prise de ces médicaments, les patients maigrissent mais lorsqu’ils arrêtent de les prendre, les personnes vont avoir tendance à reprendre leurs habitudes alimentaires. Il y a un risque de reprendre du poids. Les patients qui prennent ce type de médicaments ont généralement du mal à suivre des régimes et ils ne font pas les choses essentielles pour perdre du poids.

Il est nécessaire de suivre un régime assez strict, d’avoir une activité physique ou sportive régulière. La prise de médicaments anti-obésité va être une solution de facilité et pour perdre du poids rapidement mais concernant le métabolisme cela peut avoir des conséquences et en cas d’arrêt brutal de ces médicaments les patients peuvent reprendre les kilos perdus.

Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'effets secondaires désagréables avec ces médicaments anti-obésité qui pourraient pousser les patients à arrêter le traitement ?

Des effets indésirables, des effets secondaires sont possibles lors du traitement. L’Ozempic peut être prescrit pour des personnes obèses et diabétiques qui en avaient besoin. Les gens en tirent un bénéfice incontestable avec une perte de poids. Mais lorsqu’ils arrêtent, ils ont pris des habitudes qui ne sont pas très bonnes. Les patients font un minimum de régime et tentent de continuer à perdre du poids. S’ils arrêtent les piqûres d’Ozempic ils reprennent du poids.

En quoi consiste ces traitements ? Comment expliquer que ces médicaments permettent réellement de perdre du poids ? Quel est le mécanisme ?

Ces médicaments anti-obésité permettent aux patients de perdre rapidement du poids. La Metformine, le glucophage, est un très bon médicament qui est donné pour les diabétiques. Il permet aussi de perdre du poids. Il s’agit d’un des effets bénéfiques dans le traitement du diabète. Cela s’explique par une modification du métabolisme qui fait que les sucres et les graisses sont éliminés plus facilement par l'organisme.

L’Ozempic, utilisé par les diabétiques, a également les mêmes effets positifs pour la lutte contre l’obésité. Il permet de perdre du poids. Le glucophage, la metformine fonctionnent très bien sur le diabète mais il a été dénigré car c'est un vieux médicament pas cher. Il a les mêmes effets que l’Ozempic sur la perte de poids.

Lorsque les patients ont l'impression d'avoir atteint leur poids de forme et qu'ils arrêtent de prendre des médicaments anti-obésité, faut-il mettre en place un régime ou un accompagnement spécifique ?

A partir du moment où vous avez atteint votre poids de forme, le poids idéal pour vous, même si cela a toujours été subjectif. Les patients atteignent plus facilement ce poids idéal grâce à la prise de l’Ozempic. La difficulté est que cela ne va pas véritablement modifier leurs habitudes alimentaires, leurs exercices physiques. Le résultat va être de courte durée.

Par le passé, certains patients avaient l’habitude de prendre des produits coupe-faim.

Certains patients qui sont très heureux d'avoir perdu sept ou huit kilos font en sorte de ne pas les reprendre. Mais l'expérience montre que ce n'est pas la majorité des patients.

Lors de l'arrêt de ce type de traitements ou de ce type de médicaments, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de manque ? Comment arriver à compenser ? Avec de l'activité physique ?

C’est plutôt le manque d'effet des médicaments anti-obésité qui peut inciter les patients à arrêter de prendre ces médicaments. Si vous ne bénéficiez pas de cette perte de poids et que vous ne modifiez pas vos habitudes physiques et votre régime, l'effet va être de courte durée. Les choses vont reprendre comme avant, les kilos vont revenir. Les patients ont aussi de plus en plus de mal à se procurer l’Ozempic qui est en rupture.

Les médicaments anti-obésité sont essentiellement des médicaments pour lutter contre le diabète. Mais en réalité, pour obtenir une prescription, il faut avoir le diabète. Il pourrait y avoir un contrôle accru pour éviter les dérives et les prescriptions excessives de l’Ozempic. La pénurie pose la question de de la prescription, de la fabrication de ces médicaments et du quart monde médicamenteux dans lequel la France est plongée depuis de nombreuses années.

Entre des médicaments amaigrissants bien encadrés et un véritable régime, quelle serait la méthode la plus efficace pour les patients ?

Il y a de nombreux régimes qui sont très simples à suivre, qui ont des effets starters et qui sont assez efficaces rapidement. Si vous avez dix ou quinze kilos de trop, certains régimes permettent de perdre quatre ou cinq kilos en une semaine.

Lorsque vous voyez que vous êtes capable de perdre du poids, vous pouvez commencer à intégrer l'idée de faire un régime qui vous permette de perdre du poids de façon régulière sur plusieurs mois. Mais cela peut avoir un effet sur le moral. Il y a des régimes à base de fromage blanc à 0 %, de pamplemousse. Ces régimes ne sont pas dangereux. Si vous avez vraiment une grosse surcharge pondérale, ces régimes sont assez efficaces. Il est important de suivre un régime et d’avoir une activité physique si vous êtes en surpoids.