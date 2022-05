"Ce Philippe, il commence à me casser les couilles"

Emmanuel Macron et l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe, lors d'un déplacement au Havre.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

"Complément d'Enquête" est une émission de qualité. Elle s’est donnée pour ambition de dévoiler les coulisses de la politique et elle y réussit fort bien.

Ainsi l’émission a dévoilé les propos - tenus en privé -par le personnage cité plus haut. En apparence c’est quelqu’un de très bien élevé. Mais en petit comité, il se lâche et on découvre un homme, un vrai, un qui en a…

Voilà ce qu’il aurait dit à propos de Philippe. "Il me doit tout et il croit que nous sommes égaux ? Je vais le buter, il commence à me casser les couilles".

Comme il était sans doute pressé par le temps, il a oublié de dire "il me les brise menu. Je vais l’éparpiller façon puzzle". Et il a fait quoi de mal le Philippe ?

Son insolence est sans limite car il n’arrête pas de répéter qu’il est un "homme libre". Ca peut se comprendre comme "libre de casser les couilles" de celui à qui il doit tout.

Le Philippe est un méchant. Il est à la tête d’une bande nommée Horizons. Des "cons" a lâché le colérique personnage. Il connaît bien le Philippe : il l’a eu comme Premier ministre. Et il lui a "cassé les couilles" pendant de longues années. Il est plus que probable que le Philippe va encore les lui casser pendant les cinq années à venir. Sauf si on le bute avant...

À Lire Aussi

« Saint-Denis n’est pas Paris » !