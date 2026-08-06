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Le Président Emmanuel Macron. (Image d'illustration)
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MACHIAVEL SAINT-HONORE

6 août 2026

Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : Le Prince c’est moi - Episode 1

Présentés comme les mémoires fictifs d'Emmanuel Macron rédigés en 2027, Les Carnets de la Lanterne dressent un portrait satirique d'un président convaincu de son destin, revenant sur son pouvoir, ses choix politiques et sa vision de la France.

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MOTS-CLES

satire politique , Emmanuel Macron , présidence , Vème République , la France , institutions

THEMATIQUES

Politique
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Nicolas De Nerlande

Nicolas de Nerlande est un contributeur dans La Nouvelle Revue Politique.

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