MACHIAVEL SAINT-HONORE

Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : Le Prince c’est moi - Episode 1

Présentés comme les mémoires fictifs d'Emmanuel Macron rédigés en 2027, Les Carnets de la Lanterne dressent un portrait satirique d'un président convaincu de son destin, revenant sur son pouvoir, ses choix politiques et sa vision de la France.