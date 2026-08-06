MACHIAVEL SAINT-HONORE
6 août 2026
Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : Le Prince c’est moi - Episode 1
Présentés comme les mémoires fictifs d'Emmanuel Macron rédigés en 2027, Les Carnets de la Lanterne dressent un portrait satirique d'un président convaincu de son destin, revenant sur son pouvoir, ses choix politiques et sa vision de la France.
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MOTS-CLESsatire politique , Emmanuel Macron , présidence , Vème République , la France , institutions
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas de Nerlande est un contributeur dans La Nouvelle Revue Politique.
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Nicolas de Nerlande est un contributeur dans La Nouvelle Revue Politique.