CARNETS DE LA LANTERNE

Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : L’année de Dame Fortune - Episode 6

Présentés comme les mémoires fictifs d'Emmanuel Macron rédigés en 2027, Les Carnets de la Lanterne dressent un portrait satirique d'un président convaincu de son destin, revenant sur son pouvoir, ses choix politiques et sa vision de la France. La version originale a été publiée sur le site de la Nouvelle Revue Politique.