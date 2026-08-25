POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président français Emmanuel Macron observe une démonstration lors d'une visite au Commandement d'appui numérique et de cyberdéfense (CATNC) de l'armée de Terre, à Cesson-Sévigné (ouest de la France), le 20 janvier 2025.
See image caption
See copyright

CARNETS DE LA LANTERNE

25 août 2026

Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : L’année de Dame Fortune - Episode 6

Présentés comme les mémoires fictifs d'Emmanuel Macron rédigés en 2027, Les Carnets de la Lanterne dressent un portrait satirique d'un président convaincu de son destin, revenant sur son pouvoir, ses choix politiques et sa vision de la France. La version originale a été publiée sur le site de la Nouvelle Revue Politique.

Photo of Nicolas De Nerlande
Nicolas De Nerlande Go to Nicolas De Nerlande page

8 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Emmanuel Macron , Carnets de la Lanterne , Nouvelle revue politique , mémoires fictifs

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas De Nerlande image
Nicolas De Nerlande

Nicolas de Nerlande est un contributeur dans La Nouvelle Revue Politique.