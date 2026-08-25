CARNETS DE LA LANTERNE
25 août 2026
Carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : L’année de Dame Fortune - Episode 6
Présentés comme les mémoires fictifs d'Emmanuel Macron rédigés en 2027, Les Carnets de la Lanterne dressent un portrait satirique d'un président convaincu de son destin, revenant sur son pouvoir, ses choix politiques et sa vision de la France. La version originale a été publiée sur le site de la Nouvelle Revue Politique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas de Nerlande est un contributeur dans La Nouvelle Revue Politique.
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