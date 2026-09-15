POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président américain Donald Trump s'entretient avec le Premier ministre canadien Mark Carney, aux côtés du président français Emmanuel Macron, lors d'un déjeuner de travail organisé dans le cadre du sommet du G7 à Évian, dans l'est de la France, le 16 juin 2026.
See image caption
See copyright

RAPPROCHEMENT FORCE

15 septembre 2026

Canada associé à l’UE : vraie puissance géopolitique ou étalage de vertu ?

Un partenariat de défense conclu dès 2025, un accès privilégié au programme SAFE, et maintenant l'idée d'un statut d'associé inédit à l'UE : le rapprochement entre le Canada et l'Europe ne date pas de la dernière passe d'armes commerciale avec Washington.

Photo of Jean-Luc Demarty
Jean-Luc Demarty Go to Jean-Luc Demarty page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Union-Européenne , Canada , alliance , rapprochement , Economie , Donald Trump , Etats-Unis , Chine , CETA , commerce , ukraine

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Demarty image
Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).