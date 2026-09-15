RAPPROCHEMENT FORCE

Canada associé à l’UE : vraie puissance géopolitique ou étalage de vertu ?

Un partenariat de défense conclu dès 2025, un accès privilégié au programme SAFE, et maintenant l'idée d'un statut d'associé inédit à l'UE : le rapprochement entre le Canada et l'Europe ne date pas de la dernière passe d'armes commerciale avec Washington.