RAPPROCHEMENT FORCE
15 septembre 2026
Canada associé à l’UE : vraie puissance géopolitique ou étalage de vertu ?
Un partenariat de défense conclu dès 2025, un accès privilégié au programme SAFE, et maintenant l'idée d'un statut d'associé inédit à l'UE : le rapprochement entre le Canada et l'Europe ne date pas de la dernière passe d'armes commerciale avec Washington.
5 min de lecture
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
Populaires
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).