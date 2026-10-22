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Bernie Sanders, lors du lancement de la campagne pour le California Billionaire Tax Act, à Los Angeles.
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100 MILLIARDS ATTENDUS, 36 MILLIARDS RECUPERES

22 octobre 2026

La Californie essaye de mettre en oeuvre sa version de la taxe Zucman, une étude révèle l’ampleur du désastre

Soumise aux électeurs californiens, la Billionaire Tax Act prévoit de prélever en une seule fois 5 % du patrimoine des milliardaires de l’État. Ses promoteurs, conseillés notamment par Gabriel Zucman, en attendent 100 milliards de dollars. Une étude publiée par le NBER, signée Benjamin Jaros et Joshua Rauh, chiffre plutôt la recette autour de 30 milliards et conclut que, départs des grandes fortunes aidant, la Californie y perdrait au final de l’argent. Un avertissement qui résonne directement dans le débat français sur la taxe Zucman.

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MOTS-CLES

exil fiscal , taxe Zucman , impôts , taxes , Richesse , Patrimoine , France , États-Unis , moyens , entreprises , fuite , Californie , billionaire tax act , impôt sur la fortune , milliardaires , Gabriel Zucman , Joshua Rauh , NBER , holdings , Silicon Valley

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bentata
Maître de Conférences à la Faculté de Droit d'Aix Marseille Université

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

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Jean-Philippe Delsol

Jean-Philippe Delsol est avocat, essayiste et président de l’IREF, l'Institut de Recherches Economiques et Fiscale. Il est l'auteur de Civilisation et libre arbitre, (Desclée de Brouwer, 2022).