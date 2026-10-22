100 MILLIARDS ATTENDUS, 36 MILLIARDS RECUPERES

La Californie essaye de mettre en oeuvre sa version de la taxe Zucman, une étude révèle l’ampleur du désastre

Soumise aux électeurs californiens, la Billionaire Tax Act prévoit de prélever en une seule fois 5 % du patrimoine des milliardaires de l’État. Ses promoteurs, conseillés notamment par Gabriel Zucman, en attendent 100 milliards de dollars. Une étude publiée par le NBER, signée Benjamin Jaros et Joshua Rauh, chiffre plutôt la recette autour de 30 milliards et conclut que, départs des grandes fortunes aidant, la Californie y perdrait au final de l’argent. Un avertissement qui résonne directement dans le débat français sur la taxe Zucman.