C'est une fausse autochtone qui a fait brûler des livres au Canada… 

Au Canada, il est très, très chic d'être autochtone. C'est-à-dire de venir des tribus qui peuplaient ce pays avant que les Anglais et les Français n'y débarquent. On y voit la garantie d'un cachet d'authenticité, une sorte d AOC. Mais de nos jours, l'autochtone est une espèce rare. C'est pourquoi il est choyé et caressé.

Ce qui est beaucoup moins chic, c'est l'appropriation culturelle. Honte à la fille européenne qui portera des tresses comme les Indiennes ! Maudit soit le Blanc qui jouera du tam-tam, instrument réservé aux Noirs ! Périsse le Français de souche qui porte une djellaba arabe !

Dans l'affaire qui nous intéresse, il s'agit d'une certaine Suzy Kies. Sa profession : autochtone ! Il s'agit bien dans son cas d'une profession. Elle lui a valu d'être chargée des questions autochtones au sein du parti libéral de Justin Trudeau.

C'est elle qui est à l'origine des bûchers où l'on a brûlé les albums de Tintin, de Lucky Luke et d'Astérix, coupables de caricaturer les autochtones. On comprend que ces dessins ont dû la blesser dans sa chair et dans son âme.