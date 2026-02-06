POLITIQUE
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une session plénière au Parlement européen, à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
REGLEMENTS INFINIS

6 février 2026

“Buy european” : un règlement européen qui ne changera rien et voilà pourquoi

Face au retour assumé du protectionnisme américain et aux tensions croissantes du commerce mondial, la Commission européenne envisage un « Buy European » pour préserver ses industries stratégiques. Mais derrière cette réponse politique, le véritable déclassement de l’Europe ne viendrait-il pas d’un déficit de préférence européenne, mais d’un retard structurel en matière d’innovation, de financement et de création de richesses ?Décryptage.

Nicolas Marquez

A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Marquez
Nicolas Marquez
PDG, chroniqueur, conférencier

Nicolas Marques est directeur général de l'Institut Economique Molinari (IEM), mais aussi chroniqueur et conférencier dans le domaine économique et entrepreneurial, sur la fiscalité, les retraites.

