REGLEMENTS INFINIS
6 février 2026
“Buy european” : un règlement européen qui ne changera rien et voilà pourquoi
Face au retour assumé du protectionnisme américain et aux tensions croissantes du commerce mondial, la Commission européenne envisage un « Buy European » pour préserver ses industries stratégiques. Mais derrière cette réponse politique, le véritable déclassement de l’Europe ne viendrait-il pas d’un déficit de préférence européenne, mais d’un retard structurel en matière d’innovation, de financement et de création de richesses ?Décryptage.
7 min de lecture
MOTS-CLESEconomie , Union Européenne , règlement , Buy European , protectionnisme , normes , surréglementation , libéralisme
THEMATIQUESEurope
Nicolas Marques est directeur général de l'Institut Economique Molinari (IEM), mais aussi chroniqueur et conférencier dans le domaine économique et entrepreneurial, sur la fiscalité, les retraites.
Populaires
Nicolas Marques est directeur général de l'Institut Economique Molinari (IEM), mais aussi chroniqueur et conférencier dans le domaine économique et entrepreneurial, sur la fiscalité, les retraites.