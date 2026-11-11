OPERATION DE SAUVETAGE
11 novembre 2026
Quand Nayib Bukele exporte sa méthode en Haïti : en trois semaines, il bouscule les gangs comme l’ONU n’a pas su le faire en plus de trente ans
En envoyant plus de 2 000 soldats en Haïti pour retrouver quatre militaires salvadoriens disparus dans une embuscade, Nayib Bukele a frappé vite et fort, là où la communauté internationale avance à tâtons depuis des décennies. Mais la méthode qui a vaincu les maras au Salvador peut-elle marcher dans un pays sans État, sans prisons, où des gangs devenus de véritables milices tiennent la capitale ? Gilles Gasser explique cette opération, ses limites et l’échec des missions internationales.
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MOTS-CLESBukele Haïti , gangs Haïti , Nayib Bukele , Haïti , soldats salvadoriens Haïti , Force de répression des gangs , Viv Ansanm , 400 Mawozo , échec ONU Haïti , Port-au-Prince , Salvador , ONU , gangs , Amérique Latine , sécurité , violence , gang , sauvetage , méthode Bukele , prison
THEMATIQUESInternational
Gilles Gasser est réalisateur, scénariste et journaliste. Il a notamment co-réalisé en 2024 (avec Michel Reinette) le documentaire « Haïti, la rançon de la liberté ».
Gilles Gasser est réalisateur, scénariste et journaliste. Il a notamment co-réalisé en 2024 (avec Michel Reinette) le documentaire « Haïti, la rançon de la liberté ».