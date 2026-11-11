OPERATION DE SAUVETAGE

Quand Nayib Bukele exporte sa méthode en Haïti : en trois semaines, il bouscule les gangs comme l’ONU n’a pas su le faire en plus de trente ans

En envoyant plus de 2 000 soldats en Haïti pour retrouver quatre militaires salvadoriens disparus dans une embuscade, Nayib Bukele a frappé vite et fort, là où la communauté internationale avance à tâtons depuis des décennies. Mais la méthode qui a vaincu les maras au Salvador peut-elle marcher dans un pays sans État, sans prisons, où des gangs devenus de véritables milices tiennent la capitale ? Gilles Gasser explique cette opération, ses limites et l’échec des missions internationales.