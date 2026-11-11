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Le président salvadorien Nayib Bukele prend la parole lors d'une annonce concernant les investissements et la coopération économique espagnols dans le pays, à la Maison présidentielle de San Salvador, le 13 octobre 2026.
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OPERATION DE SAUVETAGE

11 novembre 2026

Quand Nayib Bukele exporte sa méthode en Haïti : en trois semaines, il bouscule les gangs comme l’ONU n’a pas su le faire en plus de trente ans

En envoyant plus de 2 000 soldats en Haïti pour retrouver quatre militaires salvadoriens disparus dans une embuscade, Nayib Bukele a frappé vite et fort, là où la communauté internationale avance à tâtons depuis des décennies. Mais la méthode qui a vaincu les maras au Salvador peut-elle marcher dans un pays sans État, sans prisons, où des gangs devenus de véritables milices tiennent la capitale ? Gilles Gasser explique cette opération, ses limites et l’échec des missions internationales.

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MOTS-CLES

Bukele Haïti , gangs Haïti , Nayib Bukele , Haïti , soldats salvadoriens Haïti , Force de répression des gangs , Viv Ansanm , 400 Mawozo , échec ONU Haïti , Port-au-Prince , Salvador , ONU , gangs , Amérique Latine , sécurité , violence , gang , sauvetage , méthode Bukele , prison

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Gilles Gasser

Gilles Gasser est réalisateur, scénariste et journaliste. Il a notamment co-réalisé en 2024 (avec Michel Reinette) le documentaire « Haïti, la rançon de la liberté ».

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