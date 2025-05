BUDGET

Budget 2026 : l’ingérence de l’Elysée est-elle institutionnellement légitime en période de « coalitation » ?

Alors que l’exécutif tente de maintenir le cap dans un paysage parlementaire fragmenté, plusieurs élus Les Républicains dénoncent une “coalitation” bancale entre leur groupe et Renaissance. Accusé d’ingérence sur les arbitrages budgétaires, Emmanuel Macron est soupçonné de refuser de lâcher les rênes, en dépit de l’équilibre institutionnel actuel. Faute de majorité absolue et en l’absence de ligne claire à Matignon, le chef de l’État multiplie les interventions, brouillant la frontière entre ses prérogatives et celles du gouvernement, au risque de fragiliser davantage le fonctionnement de la Ve République.