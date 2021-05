Bruxelles présente son plan pour la réindustrialisation de l’Europe (et oublie un pan majeur du sujet)

Loïk Le Floch-Prigent : En ce qui concerne les secteurs, on n’invente rien, il y a des composants critiques dont nous ne disposons plus et ceci parce que nous l’avons bien voulu ou laissé faire, il y a 137 et 34, il pourrait y en avoir plus ou moins cela ne changerait pas grand-chose, se perdre dans ces détails n’a pas beaucoup d’intérêt et on ne peut pas penser que ce sont les fonctionnaires européens ou nationaux qui vont nous sortir de la panade actuelle. L’industrie se fait avec des industriels et des investisseurs. Pour l’instant l’Allemagne s’en est mieux sortie que tous les autres pays et ce n’est probablement pas à la Commission de réaliser une enquête sur ce sujet ! Son industrie n’a que très peu décru , avec un tissu de grandes entreprises, de moyennes et de petites toujours très actif. Tous les autres pays ont souffert, et la France sans doute encore plus que d’autres. Il y a donc un déséquilibre qui n’est pas prometteur pour définir des mesures à prendre au niveau de la Commission, car, pour l’instant, ce qui a été fait a favorisé l’Allemagne quelles que soient les qualités intrinsèques des chefs d’entreprises germaniques. Et dans l’état actuel des choses lancer des programmes « européens » viendrait mécaniquement à favoriser les industriels allemands. En supposant que l’on a bien décelé ce qu’il faudrait faire (ce qui est contestable) il serait très difficile de lutter contre le déséquilibre actuel, ce qui est un gage d’inefficacité.

En supposant qu’il faille traiter les 137 items, les investissements à prendre en charge iront de quelques millions à des centaines de milliards, ce n’est donc pas la bonne manière de prendre le sujet. Quels sont les industriels qui ont envie de relever le défi de tel ou tel produit, et comment veulent-ils et peuvent-ils le faire ? On se reposera alors la question des normes et règlements, car les mêmes causes produiront les mêmes effets. Nous pouvons nous en sortir aujourd’hui sur des niches mais sur la grande consommation lorsque nous avons admis leur déménagement en Asie ou ailleurs, nous n’arriverons à une relocalisation qu’après beaucoup d’années et d’argent et pas sur 137 produits ! Il va falloir des volontaires et non des spécialistes de l’effet d’aubaine, ou chercheurs de primes en tout genre.

Face à la Chine il faut désormais savoir si on veut revenir sur son rôle de manufacture mondiale et si c’est le cas comment on favorise les initiatives locales actuelles. La plupart des grandes compagnies européennes ont intégré dans tous les secteurs la préférence chinoise qui est toujours moins chère. Ce n’est qu’en estimant qu’il faut faire du 100% européen ou national et en acceptant un surprix que l’on intègre en sous-traitance des fabricants locaux. Les différences peuvent être 10 à 20% jusqu’au double ou triple. La proximité, la flexibilité, la disponibilité peuvent avoir raison de la brutalité des chiffres, mais le sujet de fond est donc de savoir qui va payer pour l’indépendance retrouvée ? Pour l’instant le programme de relance français subventionne indifféremment toutes les entreprises implantées dans notre pays qu’elles soient chinoises ou non ! Nous sommes plus chers, et nous le resterons même après automatisation et digitalisation car les pays asiatiques et en particulier la Chine n’ont pas et n’auront pas une règlementation « verte » au niveau de la nôtre. Sans une réflexion de fond et une action sur ce sujet, par exemple, le véhicule électrique bas de gamme de demain sera chinois et importé de Chine. A partir du moment où la Commission annonce qu’elle veut être à la pointe de l’industrie verte, tous les produits de masse risquent de venir de Chine ou d’ailleurs.

