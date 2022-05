Bravo Damien (Abad) t’as eu le job !

Damien Abad intègre le gouvernement d'Elisabeth Borne dans le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron en tant que ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il était le patron des députés LR. Un boulot en voie de perdition compte tenu de la défaite prévisible des Républicains lors des prochaines législatives. Or Damien Abad était fait pour diriger un grand groupe. Pas un petit.

Il s’est avisé que ce pauvre et misérable boulot n’était pas à la hauteur de ses talents. La France, la République avaient besoin de lui. Et répondant à l’appel angoissé des Français, il s’est dépouillé de sa défroque républicaine.

Le voilà ministre à présent. Parce qu’il a rallié Macron et a touché sa récompense ? Non, ce serait très méchant de penser qu’il a agi pour des raisons autres que ses convictions les plus profondes. Nous sommes méchants.

