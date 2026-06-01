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ATLANTI-CULTURE

1 juin 2026

Bopkyta, le voyage à l'Est, de Rainer Sievert

A l’Est, rien de nouveau…

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MOTS-CLES

culture , théâtre , Bopkyta , Rainer Sievert , histoire , nazisme

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Françoise Loiret

Dans le monde de l'édition, Françoise Loiret a travaillé dans quelques maisons prestigieuses : Grasset, Fayard. Elle a publié un livre sur son parcours de lectrice et sa place amusante d’hôtesse d’accueil relatant les coulisses de la fabrication d’un livre : De la lecture à l'écriture, dans les couloirs des maisons d'édition (éd. Orizons).

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