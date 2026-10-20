ATLANTI'CULTURE
20 octobre 2026
Bitna, sous le ciel de Séoul, de J.M.G. Le Clézio : récits dʼévasion et de vérité
Un roman d’une grande subtilité : il y a toujours une vérité cachée dans un mensonge…
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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