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Blurred backgroundBitna, sous le ciel de Séoul, de J.M.G. Le Clézio
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ATLANTI'CULTURE

20 octobre 2026

Bitna, sous le ciel de Séoul, de J.M.G. Le Clézio : récits dʼévasion et de vérité

Un roman d’une grande subtilité : il y a toujours une vérité cachée dans un mensonge…

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MOTS-CLES

J.M.G. LE CLEZIO , Audiolib , Sarah Stern , Editions Stock

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).