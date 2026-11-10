UN LIVRE QUI DIT TOUT

Bien avant TikTok, ce best-seller de 1579 « ramollissait » déjà les cerveaux

D'abord, on vous présente une nouvelle astuce pour empêcher le vin de tourner. Puis vient l'histoire d'un chien profondément attaché à son maître. Dans la foulée, on découvre des méthodes pour réparer du verre brisé et faire disparaître l'acné, un conseil pour perdre du poids, une recette de gâteau et une interprétation astrologique de votre avenir. Mais il ne s'agit pas de votre fil TikTok ou Instagram : tout cela figure dans un livre écrit il y a près de quatre siècles et demi.