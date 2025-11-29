POLITIQUE
Bébé. (Image d'illustration)

Bébé. (Image d'illustration)

© Reuters

BABY-KRACH

29 novembre 2025

Bascule vers un solde naturel négatif : 2025 ou l’année de l’effondrement démographique français

La natalité française s’effondre : 2024 est déjà l’année la plus faible depuis la guerre, et 2025 s’annonce pire encore. Avec une fécondité qui glisse sous 1,6 enfant par femme, la France rejoint le moule européen.

Photo of Alain Parant
Alain Parant Go to Alain Parant page

MOTS-CLES

la France , société française , fécondité , Trente glorieuses , baisse de la natalité

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Alain Parant image
Alain Parant

Alain Parant est démographe, ancien chercheur de l’Ined, conseiller scientifique de Futuribles International et membre du comité de rédaction de la revue Futuribles.

 

