BABY-KRACH

29 novembre 2025

Bascule vers un solde naturel négatif : 2025 ou l’année de l’effondrement démographique français

La natalité française s’effondre : 2024 est déjà l’année la plus faible depuis la guerre, et 2025 s’annonce pire encore. Avec une fécondité qui glisse sous 1,6 enfant par femme, la France rejoint le moule européen.