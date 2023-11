Baisser les impôts sans accroître les déficits, un casse-tête ? Ou pas. Et voilà pourquoi ET comment

Dans leur étude, Pierre Boyer, Felix Bierbrauer et Emanuel Hansen montrent qu'il est possible de concevoir une réduction d'impôt autofinancée.

Dans leur étude, Pierre Boyer, Felix Bierbrauer et Emanuel Hansen montrent qu'il est possible de concevoir une réduction d'impôt autofinancée.

Pierre Boyer est professeur titulaire au département d'économie du CREST à l'Ecole Polytechnique, directeur adjoint de l'Institut et directeur du programme "Démocratie et institutions" à l'Institut des politiques publiques (IPP).

Atlantico : Dans votre étude intitulée "Fantastic tax cuts and where to find them", vous montrez que si une réduction d'impôt n'est pas autofinancée par la modification d'une ou deux tranches de revenus, une réforme plus compliquée ne fonctionnera pas non plus. Qu'avez-vous cherché à montrer dans votre étude ?

Pierre Boyer, Felix Bierbrauer et Emanuel Hansen : Une question importante en économie publique est de savoir si, et sous quelles conditions, il est possible de concevoir une réduction d'impôt autofinancée. Les réformes du système d'imposition et de transfert font l'objet de débats intenses dans la sphère politique et dans les médias. Ces débats sont généralement formulés en termes de "qui gagne et qui perd", c'est-à-dire qu'il est impossible de concevoir des réformes qui améliorent la situation de tout le monde. Les réductions d'impôts autofinancées sont trop belles pour être vraies. Mais que se passe-t-il si cette hypothèse est erronée ?

Dans un article récent (Bierbrauer, Boyer et Hansen, 2023), nous proposons des conditions dans lesquelles les réductions d'impôts s'autofinancent. L'idée remonte à la courbe de Dupuit-Laffer : Si les taux d'imposition sont supérieurs à un certain seuil (le taux de Laffer), leur réduction peut permettre d'augmenter les recettes fiscales. En particulier, les contribuables peuvent alors augmenter leur offre de travail dans une mesure telle que les gains de recettes implicites compensent la perte de recettes initiale (mécanique) résultant de la réduction d'impôt en question. Cette idée est simple s'il existe un taux d'imposition unique (par exemple, le taux d'imposition maximal, comme dans l'argument de Laffer). Mais avec les systèmes non linéaires d'imposition et de transfert en place dans les pays modernes, il existe de nombreux taux d'imposition dans différentes tranches de revenus et provenant d'une variété de programmes (par exemple, les transferts sociaux, les prestations liées à l'emploi, les impôts sur le revenu et sur les salaires). Comment savoir s'il est possible de réduire certains d'entre eux, ou d'en réduire certains et d'en augmenter d'autres, pour améliorer la situation de tous ?

Nous progressons sur cette question et montrons que les réductions d'impôts autofinancées existent plus souvent qu'on ne le pense. Nous déduisons tout d'abord les éléments conceptuels suivants :

1 - Supposons que, dans votre pays, il n'existe pas de réforme de type Laffer qui permette d'augmenter les recettes fiscales en réduisant le taux d'imposition (marginal) dans une seule tranche de revenus. Peut-il y avoir une réforme qui modifie les taux d'imposition dans deux tranches et qui améliore la situation de tous ? La réponse est "oui". Il peut y avoir des réductions d'impôts autofinancées avec une fourchette d'introduction progressive où les taux d'imposition sont réduits et une fourchette de suppression progressive où les taux d'imposition sont augmentés. De telles réformes réduisent la charge fiscale des personnes se situant entre ces deux tranches et n'augmentent pas la charge fiscale des autres. L'introduction du Earned Income Tax Credit (EITC) aux États-Unis au milieu des années 1970 - un système de subventions aux revenus pour les ménages à faibles revenus - est un exemple empirique d'une réforme présentant ces caractéristiques.

2 - Supposons que, dans votre pays, il n'existe pas de réduction d'impôt autofinancée avec deux tranches. Peut-il y avoir une réforme qui modifie les taux d'imposition dans trois tranches ou plus et qui améliore la situation de tous ? La réponse est "non" : s'il n'existe pas de réductions d'impôts autofinancées avec une ou deux tranches, il n'existe pas non plus de réforme plus compliquée qui permette d'atteindre cet objectif.

Comment avez-vous obtenu ces résultats ?

Les résultats décrits ci-dessus combinent l'expertise sur les réformes des systèmes d'imposition et de transfert avec la théorie économique. Ils sont au cœur de l'économie publique puisqu'ils partent d'une question importante de politique publique, construisent des outils pour y répondre et fournissent des conseils pour regarder le monde réel à travers la lentille de la configuration. En effet, dans la dernière partie de notre document, nous développons un test empirique pour l'existence de réductions d'impôts autofinancées.

Quelles solutions recommandez-vous ?

Sur la base de notre test empirique, nous étudions l'introduction de l'Earned Income Tax Credit (EITC), un programme de prestations liées au travail aux États-Unis. En 1975, il a été mis en place en réponse à un "piège de la pauvreté" largement débattu : Les ménages à faibles revenus bénéficiaient de transferts sociaux tels que l'aide aux familles ayant des enfants à charge (AFDC) et les bons alimentaires qui étaient réduits à des taux très élevés s'ils prenaient un emploi formel ou augmentaient leurs heures de travail. L'EITC a été introduit par le biais de la réforme à deux tranches : Elle a réduit les impôts marginaux de dix points de pourcentage dans la fourchette d'introduction progressive comprise entre 0 et 4 000 dollars et les a augmentés de dix points de pourcentage dans la fourchette adjacente d'élimination progressive comprise entre 4 000 et 8 000 dollars. Alors que l'EITC était initialement un programme modeste limité aux contribuables ayant des enfants à charge, il a été étendu à plusieurs reprises au cours des décennies suivantes. Aujourd'hui, il constitue le plus important programme en espèces destiné aux pauvres aux États-Unis.

Notre analyse empirique montre qu'avant l'introduction de l'EITC, il existait des réductions d'impôts autofinancées - des réformes qui amélioraient la situation de tous - tant avec une seule tranche qu'avec deux tranches. Nous constatons également que l'introduction de l'EITC ne s'est pas totalement autofinancée parce qu'elle a commencé à être supprimée à un niveau de revenu trop bas. En d'autres termes, la réforme de l'EITC de 1975 prévoyait des fourchettes d'entrée et de sortie trop étroites. D'un point de vue qualitatif, cependant, elle présentait des caractéristiques correctes.

Plus généralement, nous montrons que l'introduction de prestations liées au travail peut contribuer à réduire les inefficacités des systèmes d'imposition et de transfert existants. Cette idée peut aider à expliquer pourquoi de tels programmes ont été introduits dans de nombreux pays de l'OCDE au cours des dernières décennies.