POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

La colonisation de Mars, un rêve inaccessible ?

Blurred backgroundLa colonisation de Mars, un rêve inaccessible ?

© Mars One

CREME SOLAIRE OBLIGATOIRE

3 décembre 2025

Avant des voyages vers Mars, nous avons besoin d’une meilleure protection contre les rayons cosmiques

Alors que la conquête spatiale s’apprête à franchir de nouvelles étapes avec le retour sur la Lune et des missions vers Mars, une menace invisible mais potentiellement dévastatrice plane : les rayons cosmiques. Comprendre leurs effets et trouver des moyens de s’en protéger est devenu un enjeu central pour la sécurité des astronautes et le succès des voyages interplanétaires.

Photo of Zahida Sultanova
Zahida Sultanova Go to Zahida Sultanova page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

science , voyage spatial , Mars , lune , radiations solaires , protection

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Zahida Sultanova image
Zahida Sultanova

Zahida Sultanova est chercheuse postdoctorale à l'Université d'East Anglia.

Populaires

1Mais qu’exporterons-nous maintenant que la Chine est devenue la seule puissance à se passer du reste du monde ?
2« Tout brûler jusqu’à la Manche »: quand le ministère russe des Affaires étrangères annonce la couleur
3Cette guerre civile froide qui fait déjà rage en France (et tous ceux qui l’alimentent…)
4Labelliser l’information ? 5 exemples concrets de vérités officielles devenues fausses avec le temps…
5Recherche ingénieurs désespérément : ces compétences qui manquent cruellement à la France pour optimiser sa transition énergétique
6Les meilleures clés d’accès au marché de l’emploi : faire partie de la génération Z, connaître l’IA et accepter la transparence des salaires
7Angela Merkel estime que la Pologne et les pays baltes sont responsables de l’invasion russe