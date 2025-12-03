CREME SOLAIRE OBLIGATOIRE

3 décembre 2025

Avant des voyages vers Mars, nous avons besoin d’une meilleure protection contre les rayons cosmiques

Alors que la conquête spatiale s’apprête à franchir de nouvelles étapes avec le retour sur la Lune et des missions vers Mars, une menace invisible mais potentiellement dévastatrice plane : les rayons cosmiques. Comprendre leurs effets et trouver des moyens de s’en protéger est devenu un enjeu central pour la sécurité des astronautes et le succès des voyages interplanétaires.