La colonisation de Mars, un rêve inaccessible ?
3 décembre 2025
Avant des voyages vers Mars, nous avons besoin d’une meilleure protection contre les rayons cosmiques
Alors que la conquête spatiale s’apprête à franchir de nouvelles étapes avec le retour sur la Lune et des missions vers Mars, une menace invisible mais potentiellement dévastatrice plane : les rayons cosmiques. Comprendre leurs effets et trouver des moyens de s’en protéger est devenu un enjeu central pour la sécurité des astronautes et le succès des voyages interplanétaires.
A PROPOS DES AUTEURS
Zahida Sultanova est chercheuse postdoctorale à l'Université d'East Anglia.
