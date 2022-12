A quel point le Canada a été affecté politiquement par l’euthanasie ?

Atlantico : Une vidéo de La maison Simons, enseigne de prêt-à-porter canadienne, fait beaucoup réagir. Et pour cause elle défend l’euthanasie via le témoignage de Jennyfer Hatch. Quel est le contexte de cette vidéo ?

Erwan Le Morhedec : Cette vidéo, c'est celle d'une enseigne commerciale qui a réalisé et diffusé, après la mort d’une personne, par euthanasie ou suicide assisté, une vidéo où elle présente cela comme une fin désirable, élégante, attirante.

De façon globale en ce moment au Canada il y a un débat qui est renouvelé autour de l’euthanasie. Ce pays s’était donné un délai pour ouvrir ou non l’euthanasie appelée assistance médicalisée à mourir en mars 2023 aux personnes atteintes de troubles psychiques ou psychologiques. Ils avaient un moratoire sur cette situation et on en arrive à la fin. Cela relève le débat sur la loi déjà existante mais aussi sur les possibilités de l’élargir.

Un certain nombre de situations émergent soulignant le fait que l’euthanasie a été choisie du fait de l’absence de ressources financières et ou médicale pour la personne qui l’a demandé. Il y a eu un certain nombre de cas dans lesquels on a vu des personnes bénéficiant d’allocations d’adultes handicapés si on devait comparé à la France et qui passant à la retraite perdaient des moyens et préférait l’euthanasie à leur situation.

Une personne l’a demandé aussi parce qu’elle était bloquée dans sa chambre en maison de retraite et par un temps de grande chaleur était obligée de laisser sa porte ouverte ce qui l’exposait aux bruits du couloir et d’une potentielle venue du patient d’à côté qui avait l’Alzheimer. L’euthanasie lui a été accordée alors que c’est une simple question de condition de vie.

Une demi-douzaine d’anciens combattants, dans leurs relations avec l’administration canadienne, se sont vus se faire proposer assistance médicalisée à mourir.

Les dérives que l’on pouvait craindre se sont donc finalement produites ?

Le Canada en fait exactement l’exemple tragique. C’était un pays à la pointe dans la création des soins palliatifs. Beaucoup de professionnels français y ont été formés et il y a un vrai lien entre les soignants de nos 2 pays. Aujourd’hui des soignants expliquent la pression forte pour les forcé à pratiquer l’euthanasie qu’ils n’ont pas forcément envie de pratiquer. L’image qu’ils en avaient a été renversée et ils sont passés du statut de héros à celui de bourreau. Ce qu’on pouvait craindre se réalise de façon très saillante au Canada. Certaines personnes disent : « dans la situation dans laquelle je suis et avec les moyens que j’ai, je préfère l’euthanasie ». C’est un pays qui abandonne les soins.

Jennyfer dont l’histoire -qui est vraie- est racontée dans la pub de explique qu’elle a essayé d’obtenir des soins convenables. Sa situation a commencé à se dégrader quand son médecin de famille a déménagé -situation que l’on voit apparaître en France- et elle n’a eu que des rendez-vous ponctuels avec des professionnels qui ne la connaissaient pas. Elle a donc déclaré le 8 juin 2022 : « si je ne peux accéder aux soins de vie, je peux accéder aux soins de morts ». Elle a passé des années à demander des soins et seulement quelques semaines pour l’euthanasie.

À quel point cette situation fait-elle débat ou non ?

Elle fait un peu débat. Je ne suis pas en mesure de l’affirmer totalement car je n’habite pas au Canada. D’après ce que me disent les contacts que j’ai, dans les médias francophones, il n'y a personne qui s’alarme. Globalement cela manque de réactivité. La question des vétérans a un peu choqué. Le ministre des anciens combattants a dû admettre officiellement -bien qu’il l’eût contesté- que son administration a proposé à plusieurs reprises l’euthanasie à des gens qui sont devenus témoigner devant des commissions parlementaires. Ces gens se plaignaient de troubles post-traumatique et on leur a proposé l’euthanasie parmi les propositions.

Ce que je relève c’est la rapidité du basculement. L’adaptation de la législation n’est pas facile et aujourd’hui il n’y a aucune remise en question de cela. Dans les premiers mois, les internes dans les hôpitaux ne tentaient pas de réanimer des gens ayant tenté de se suicider. Parce qu’ils se trouvaient devant une situation de comment faire la différence entre quelqu’un qui me demande de mourir et quelqu’un qui le fait de lui-même ? Je n’en ai pas entendu parler récemment mais c’est arrivé. La maison Michel Sarrazin, précurseur des soins palliatifs, a fini par être obligée d’accepter des euthanasies en son sein car ils ne recevaient plus de fonds privés car l’image des soins palliatifs a été détruite et les mécènes ne voulaient plus les aider.

Dans quelle mesure faut-il craindre une « canadaisation » de la France à ce sujet ?

La différence à faire avec le Canada est que nous avons une sécurité sociale qui n’est pas la même. Ce sera moins immédiat et manifeste. Maintenant quand on parle de difficultés d’accès aux soins, à des rendez-vous, quand on voit la notion de désert médical apparaitre, il n’est pas aberrant de craindre que certaines personnes demandent l’euthanasie par manque de moyens, médicaux ou financiers, dans un avenir très proche. Sur France Inter, Jonathan Denis s'est félicité que le Comité consultatif Nationale d’Éthique accepte de dire que certaines personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé pourraient rentrer dans le cadre de la loi. Il y a quelques mois ça aurait paru aberrant et ça aurait été condamné. Cela montre qu’on a déjà opéré un glissement dans ce sens et personne ne s’en rend compte.