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Blurred backgroundL'adaptation du classique d'Emile Zola, "Au Bonheur des Dames", est à découvrir au Studio Hébertot.
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ATLANTI-CULTURE

10 septembre 2026

"Au Bonheur des Dames", une adaptation de Pascale Bouillon : la transformation du commerce dans le Paris de la fin du XIXème siècle

L'adaptation du classique d'Emile Zola, "Au Bonheur des Dames", est à découvrir au Studio Hébertot.

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MOTS-CLES

Pascale Bouillon , Au bonheur des dames , Emile Zola , théâtre , pièce de théâtre , adaptation , Studio Hébertot , classique , classiques de la littérature , littérature , culture , culture tops

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Françoise Boursin pour Culture-Tops

Françoise Boursin  est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.

 
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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