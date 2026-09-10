ATLANTI-CULTURE
10 septembre 2026
"Au Bonheur des Dames", une adaptation de Pascale Bouillon : la transformation du commerce dans le Paris de la fin du XIXème siècle
L'adaptation du classique d'Emile Zola, "Au Bonheur des Dames", est à découvrir au Studio Hébertot.
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A PROPOS DES AUTEURS
Françoise Boursin est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Françoise Boursin est chroniqueuse pour le site Culture-Tops.
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