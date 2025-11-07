POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Cette photographie montre une voiture calcinée retrouvée par les gendarmes français à Saint-Pierre-d'Oléron le 5 novembre 2025, suite à un accident de la route survenu sur l'île d'Oléron, dans l'Atlantique.

Cette photographie montre une voiture calcinée retrouvée par les gendarmes français à Saint-Pierre-d'Oléron le 5 novembre 2025, suite à un accident de la route survenu sur l'île d'Oléron, dans l'Atlantique.

© AFP or licensors

LES RAISONS DE LA COLERE

7 novembre 2025

Attaque à la voiture-bélier sur l’île d’Oléron : l’onde de choc d’un drame aux frontières de la folie et du soupçon terroriste

L’île d’Oléron, habituellement paisible en cette saison creuse, s’est réveillée dans la stupeur après l’attaque à la voiture-bélier qui a fait cinq blessés, dont deux dans un état grave, mardi 4 novembre.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1De Zohran Mamdani à l’attaque de l’île d’Oléron : l’ère des ravages du décolonialisme
2Les entreprises, grandes bénéficiaires d’un système fiscal injuste ? Tous les chiffres pour comprendre pourquoi c’est… 100% FAUX
3Coup d’arrêt au populisme aux Pays-Bas : une illusion si macroniste…?
43i atlas : une mystérieuse accélération de l’objet stellaire fonçant vers la Terre fait dire à un astronome de Harvard qu’il s’agit… d’extra-terrestres
5« LFI, parti passionnément antisémite » : pour les tribunaux, Raphaël Enthoven s’inscrit dans un « débat d’intérêt général majeur »
6Donald Trump fait fuir une partie des universitaires américains vers l’Europe mais vers où exactement ?
7L’Allemagne prévoit des contrôles médicaux pour tous les hommes en âge d’être appelés sous les drapeaux