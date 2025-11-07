Cette photographie montre une voiture calcinée retrouvée par les gendarmes français à Saint-Pierre-d'Oléron le 5 novembre 2025, suite à un accident de la route survenu sur l'île d'Oléron, dans l'Atlantique.
7 novembre 2025
Attaque à la voiture-bélier sur l’île d’Oléron : l’onde de choc d’un drame aux frontières de la folie et du soupçon terroriste
L’île d’Oléron, habituellement paisible en cette saison creuse, s’est réveillée dans la stupeur après l’attaque à la voiture-bélier qui a fait cinq blessés, dont deux dans un état grave, mardi 4 novembre.
