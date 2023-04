Assistez avec nous au procès de la notion "terrorisme intellectuel"

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Voilà comment les choses auraient pu se passer. Le président du tribunal : « accusé, levez-vous ! ». L’accusé se lève. « Identité, âge ? »

Réponse de l’accusé : « terrorisme intellectuel, 30 ans ».

Le président du tribunal : « Vous plaidez coupable ? »

« Non », répond l’accusé.

« Vous savez quand même ce que l’on vous reproche ? »

« Non ».

« On vous reproche d’être d'extrême droite ».

« Des aveux, vous vaudraient la mansuétude du tribunal ».

Le « terrorisme intellectuel » s’entête et refuse.

La parole est à l’accusation, représentée ici par le site 20 Minutes. Et l’on entend des choses qui font frémir tous les journalistes présents dans la salle. « Le concept de terrorisme intellectuel a été forgé il y a 30 ans par Jean Sévillia, un chroniqueur très à droite du Figaro. Puis il a été repris par Pierre-André Taguieff, Marion Maréchal, Eric Zemmour ». C’est dire s’il est fasciste… Quelques mots pour la défense maintenant. « Le concept de terrorisme intellectuel vise les bien-pensants, dominateurs, et puissants dans les médias ». Ils procèdent par intimidation et élimination. Tout ce qui n’est pas de leur goût est qualifié comme étant d'extrême droite. Et le terrorisme intellectuel, c’est ça ! Quant au verdict, il était prévisible et attendu. Le terrorisme intellectuel sera interdit pour toujours sur tous les médias.

