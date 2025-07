Russie

Arrestation après arrestation, la nouvelle routine de la bureaucratie russe

La Russie de 2025 vit au rythme des arrestations d’élus régionaux, de patrons de presse et d’élites économiques locales. Derrière la façade d'une lutte anticorruption se profile une redistribution autoritaire des ressources et un durcissement du contrôle du pouvoir sur les territoires, les médias et le récit national. La région de Tcheliabinsk en devient le laboratoire, pendant que la Douma accélère l’adoption de lois liberticides avant l’été.