Des gens dans un parc, à Lyon, le 3 juin 2023.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il s’agit d’une "performance écosexuelle". C’est chaud et même très chaud. Oubliez les livres soporifiques du Marquis de Sade. Négligez les Onze Mille Verges d’Apollinaire et jetez Le con d’Irène d’Aragon.

La performance en question et qui est subventionnée par la mairie de Lyon est bien plus torride. On y voit un homme nu en train de ramper sur l’herbe au milieu des familles et devant des enfants.

En plus, pour couronner le tout, il y a un sex toy géant. Un homme tout nu a de quoi émoustiller les demoiselles. D’autant plus que le sextoy peut les inspirer.

Mais l’important n’est pas là, il est dans ce que dit l’intervenant "Apprenez à embrasser la terre" proclame-t-il. C’est à la limite sage, bien idiot.

Mais après ça devient d’un érotisme insoutenable. "Apprenez à désirer les membranes froides et visqueuses des ombilics et des limaces”" Pourquoi froides ? Et en bons disciples d’Aymeric Caron, nous sommes persuadés que ces membranes sont certainement très chaudes. Et peut-être même qu’il y en a de vierges ?

Pour notre part, notre préférence va vers les escargots. Il n’y a qu’eux qui soient capables de faire un striptease envoûtant en enlevant leur coquille. C’est très bandant. Nous allions oublier les araignées : avec leurs petites tentacules, elles vous promettent des étreintes sauvages !