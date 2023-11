(Anti) productivité : ces entreprises qui renoncent à Slack

Caroline Diard : Au préalable, il convient de rappeler que les outils comme Slack sont utiles pour partager des informations, des conversations, regrouper des documents et suivre des travaux collaboratifs. Par ailleurs, l’argument qui a été mis en avant par l’éditeur de cet outil est que l’utilisation de Slack devait permettre d’être plus performant, de gagner en productivité, de pouvoir travailler plus et de gagner du temps. Slack permet de reconstituer un collectif de travail virtuellement, à distance, pour travailler plus vite. Les promesses sont-elles réellement au rendez-vous ? Slack est assez similaire aux autres outils et logiciels collaboratifs. Des risques ou des usages qui n’avaient pas été anticipés peuvent apparaître avec cet outil. Comme ce dispositif est collaboratif, en réseau et à distance pour faire fonctionner un collectif de travail, cela ne résoud pas le problème d’isolement des salariés lorsqu’ils travaillent à distance. Slack ne résout pas les difficultés rencontrées par les managers pour reconstituer un collectif de travail. (un des inconvénients du travail en mode hybride ou en full remote, est en effet de faire travailler les équipes ensemble). En effet, avec le télétravail il est difficile pour les collaborateurs de l’entreprise de se rencontraient. Les projets collectifs peinent parfois à avancer. Slack permet de résoudre en partie ce problème mais il ne remplace pas la communication de proximité, les échanges informels, la communication non verbale.

Il y a un piège avec les outils comme Slack. La plupart des personnes qui utilisent ces logiciels pensent que le fonctionnement de ces outils est en temps réel. Des fenêtres peuvent s’ouvrir sur plusieurs dossiers, projets et conversations en même temps. Cela est très pratique et permet de regrouper des informations et un suivi de documents, de projets au même endroit. Mais pour beaucoup de collaborateurs, il est compliqué de suivre ces différents éléments en même temps. Le salarié n’est plus dans l’instantané mais dans l'asynchrone. Il est possible de perdre le fil d’une conversation dans une fenêtre ouverte alors que le salarié se concentre sur une autre discussion sur un projet parallèle.

Contrairement aux e-mails, il est beaucoup plus facile malheureusement de perdre le fil. Les boîtes mails permettent de consulter et d’accéder à l’historique des contacts et au calendrier précis des envois des courriels. Dans les outils collaboratifs, ces étapes sont plus compliquées.

Derrière l’illusion d’un outil simple, facile à utiliser, instantané, des problèmes concrets se posent. Il est possible de perdre le fil d’une discussion ou de ne plus retrouver une information cruciale dans le flux des messages et des échanges. Ces outils donnent l’impression de se disperser et de ne pas être productif.

Quelles sont les meilleures solutions intermédiaires pour progressivement abandonner Slack sans désorganiser son entreprise ?

Les entreprises souhaitent être plus performantes. L’objectif non avoué derrière le choix d'une technologie collaborative concerne l'amélioration de la productivité. Le travers de ces outils est de conduire à un comportement adictif et des difficultés à déconnecter. Les salariés sont poussés à suivre de multiples canaux de dialogues et d’échanges. Il y a une injonction à répondre dans l’instant avec ces outils qui peut provoquer un stress chez les salariés. L’hyperconnectivité peut conduire au burn-out. Cela peut être très grave et des signaux alarmants en ce sens sont apparus avec les confinements lors de la crise sanitaire, durant la pandémie de Covid-19. Les travailleurs étaient focalisés sur leur écran. Les horaires de travail ont été élargis. Ils étaient connectés en permanence. Choisir un abandon progressif de ces technologies permettrait de protéger ses salariés. Cependant, revenir en arrière par rapport à ces outils au sein d’une entreprise est possible mais néanmoins complexe. Cela suppose de changer les usages et les habitudes de travail. Il conviendrait d'évoluer vers d'autres outils permettant de collaborer en équipe également sans trop d’injonctions instantanées. Cela permet d’avoir un suivi des conversations ou de s’appeler via le mode vidéo. Un choix judicieux des outils s'impose afin d'éviter les risques pour la santé des salariés.

Dans mes travaux de recherche sur le contrôle au travail, j’ai observé qu’il était possible de tracer les échanges. Il est possible de savoir lorsque vous êtes connecté, de reparcourir des fils de conversations, d’enregistrer des conversations. Le contrôle des salariés n'est pas interdit. Le pouvoir de direction autorise à contrôler le salarié mais il faut que cela soit proportionné par rapport au but recherché et dans le cadre de la protection des intérêts légitimes de l’entreprise (Code du travail, art. L. 1121-1, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ). Un outil collaboratif pourrait être détourné et utilisé à des fins déviantes. Dans certains cas extrêmes, un manager harceleur pourrait utiliser Teams ou Slack pour contrôler et mettre sous pression un employé. Sur mes terrains de recherche, dans le cadre de l’utilisation de ce type d’outils, des collaborateurs ont évoqué cette réalité. A cause de ces outils, ces travailleurs se sentent obligés de répondre aux messages de manière instantanée. Le soir, lors d’un jour férié ou en vacances, le flux continu de publications et de sollicitations se poursuit. Cela rend la situation ingérable et participe à un engrenage et à une hyperconnectivité. Des risques psychosociaux peuvent apparaître.

Slack a-t-il réellement facilité le télétravail et amélioré la productivité au sein des entreprises ?