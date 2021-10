Anne Hidalgo a le soutien d'Elton John et elle dégringole dans les sondages 

La maire de Paris et candidate du Parti socialiste aux élections présidentielles de 2022, Anne Hidalgo lors du lancement de son livre "Une femme française", le 15 septembre 2021.

Il y a quelques jours, Elton John a donné un concert à Paris. Anne Hidalgo s'y est rendue puis elle a fait le pied de grue pour être reçue par lui. Ce privilège lui a été accordé.



Elle l'a félicité pour sa prestation. La vieillissante pop star lui a demandé si elle était bien candidate pour être présidente de la République. "Yes" lui a répondu la maire de Paris qui manie, comme on le voit, parfaitement l'anglais. Alors Elton John lui a dit : "I vote for you".



Anne Hidalgo s'est empressée de faire connaître ce précieux soutien à la population française. Elle pensait qu'Elton John représentait encore une valeur monnayable. Mauvaise pioche ! Anne Hidalgo, déjà malmenée dans les sondages, est descendue à 6% dans les intentions de vote.



La même mésaventure est arrivée à Sandrine Rousseau. Elle avait sollicité l'appui d'Angela Davis et l'a obtenu. Mauvaise pioche également ! Lors de la primaire EELV, elle a été distancée par Yannick Jadot.



Ce que n'ont pas compris Anne Hidalgo et Sandrine Rousseau, c'est que Elton John et Angela Davis représentaient encore quelque chose mais c'était il y a un demi-siècle.



Plus sérieusement, le désamour dont est victime Anne Hidalgo a d'autres raisons. La gauche qu'elle incarne est en perte de vitesse. Mais surtout selon un dernier sondage 84% des Parisiens, considèrent que leur ville est sale et l'en tiennent pour responsable.



Il ne reste plus qu'à Anne Hidalgo à prendre un balai et à donner l'exemple en commençant à nettoyer avec les rues de la capitale. Mais le balai est un instrument dangereux. Il peut aussi servir à faire place nette à la mairie de Paris.

