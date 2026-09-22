LIENS TROUBLES

Allemagne : Die Linke empêtré dans ses liens troubles avec des figures des milieux criminels et terroristes

La présence de la figure du grand banditisme Issa Remmo et d'Ibrahim Ibrahim, lié au FPLP, plonge Die Linke au cœur de la tempête. Hans Stark décrypte les ambiguïtés d'une gauche radicale allemande sous le feu des critiques, de sa porosité avec les milieux criminels jusqu'aux parallèles saisissants avec LFI.