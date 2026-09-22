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Des partisans du parti allemand Die Linke assistent à un meeting de campagne électorale à Bitterfeld-Wolfen, dans l'est de l'Allemagne, le 1er septembre 2026.
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LIENS TROUBLES

22 septembre 2026

Allemagne : Die Linke empêtré dans ses liens troubles avec des figures des milieux criminels et terroristes

La présence de la figure du grand banditisme Issa Remmo et d'Ibrahim Ibrahim, lié au FPLP, plonge Die Linke au cœur de la tempête. Hans Stark décrypte les ambiguïtés d'une gauche radicale allemande sous le feu des critiques, de sa porosité avec les milieux criminels jusqu'aux parallèles saisissants avec LFI.

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MOTS-CLES

Allemagne , Die Linke , terrorisme , milieux criminels , Ibrahim Ibrahim , Issa Remmo

THEMATIQUES

Allemagne
A PROPOS DES AUTEURS
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Hans Stark

Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.

 