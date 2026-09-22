LIENS TROUBLES
22 septembre 2026
Allemagne : Die Linke empêtré dans ses liens troubles avec des figures des milieux criminels et terroristes
La présence de la figure du grand banditisme Issa Remmo et d'Ibrahim Ibrahim, lié au FPLP, plonge Die Linke au cœur de la tempête. Hans Stark décrypte les ambiguïtés d'une gauche radicale allemande sous le feu des critiques, de sa porosité avec les milieux criminels jusqu'aux parallèles saisissants avec LFI.
8 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESAllemagne
A PROPOS DES AUTEURS
Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.