Alex Karp : la tentation morale d’un empire technologique

Quand le cerveau de l'une des entreprises les plus proches du pouvoir américain parle de morale, de démocratie et de philosophie politique, faut-il y voir une confession sincère… ou une justification feutrée ? À travers un essai aussi brillant que dérangeant, Alex Karp esquisse une éthique de l’engagement civique et technologique. Mais peut-on penser le tragique quand on en est l’un de ses architectes ?