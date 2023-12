Alerte rouge, selon Workforce : près de la moitié des salariés ne se sentent pas en sécurité dans leur travail

Deux salariés dans le quartier de La Défense.

Cette dégradation, non pas de la situation de l'emploi, mais du moral des salariés, est perceptible non seulement en France, mais elle affecte le monde entier. L'étude réalisée par Workforce (People at Work 2023) démontre que l'incertitude économique met en danger la plupart des salariés, ce qui va obliger les employeurs à adopter des mesures appropriées pour rassurer les talents dont ils ont absolument besoin pour développer leurs entreprises. Cette étude a été menée auprès de 31 000 actifs salariés dans 17 pays du monde, dont la France, où 2000 salariés représentatifs de la population ont été interrogés.

En Europe, c’est en France et en Suisse que les salariés craignent le plus pour la sécurité de leur emploi (38 % en France et 48 % en Suisse), alors que seulement 25 % des Néerlandais et 28 % des Allemands expriment ce ressenti.

1er phénomène français :En France, le sentiment d'insécurité est le plus marqué chez les hommes (44 % contre 31 % des femmes), ainsi que chez les membres de la génération Z âgés de 18 à 24 ans (43 % contre 33 % des plus de 55 ans).

Par secteur d’activité, les salariés de l’immobilier (54 %), des médias et de l’information (47 %), des transports, de la logistique et de l’industrie (46 %) sont les plus nombreux à se sentir en insécurité dans leur emploi. À l’inverse, les travailleurs de l’éducation et de la santé sont près de la moitié à se sentir en sécurité dans leur travail actuel (49 %). Cela est un peu normal puisque la majorité des salariés de ces secteurs ont le statut de fonctionnaires. Donc une garantie de l’emploi .

2e phénomène important :Le télétravail fait de plus en plus peur. Les salariés travaillant uniquement à distance sont ceux qui se sentent le plus en insécurité dans leur emploi : plus de la moitié d’entre eux font part de ce sentiment (55 %), contre 38 % de ceux en 100 % présentiel et 34 % en mode hybride. À noter en revanche qu'on se sent plus en sécurité dans une grande entreprise que dans une plus petite, et également que les travailleurs exerçant au sein d’une grande entreprise de plus de 1 000 salariés ne sont que 27 % à se sentir en insécurité dans leur emploi, alors qu’ils sont 43 % pour les employés de PME (entre 10 et 249 salariés).

3e phénomène :C’est l’incertitude économique qui accentue le sentiment d’insécurité professionnelle. Près de 7 travailleurs français sur 10 (68 %, loin de la moyenne européenne de 57 %) pensent qu'aucune profession ne sera épargnée par l'incertitude économique actuelle. Un ressenti qui est plus fortement partagé par les collaborateurs âgés de 35 ans et plus (71 % contre 64 % des 18-34 ans). Au niveau des secteurs d’activité, c’est tout particulièrement le cas chez les salariés évoluant dans l’industrie (75 %), le commerce (73 %), le transport et la logistique (72 %), contrairement à ceux des médias et de l’information (56 %).

4e phénomène :La sécurité de l’emploi est quasi sanctuarisée par les Français, au même titre que le salaire. La sécurité de l’emploi est essentielle et même primordiale pour les travailleurs français : elle arrive en deuxième position des critères les plus importants dans un travail pour 40 % d’entre eux, loin derrière cependant le salaire (66 %), mais avant le plaisir au travail (37 %), la flexibilité des horaires (31 %) et l’évolution de carrière (30 %).

À noter que l’exigence de sécurité de l’emploi s’accroît avec l’âge des collaborateurs : alors que pour les 18-24 ans, elle se positionne en quatrième position parmi les critères les plus importants pour eux dans un emploi (29 %), elle arrive en deuxième place chez les répondants de 55 ans et plus. Pour les moins de 34 ans, après le salaire, c’est le plaisir au travail qui prime (37 %), suivi par la progression de carrière (34 %).

Les salariés français sont 61 % à se dire satisfaits de la sécurité de l’emploi chez leur employeur actuel (la moyenne mondiale étant de 65 %). Néanmoins, l’étude révèle que ceux travaillant dans les médias et les métiers de l’information sont de loin les moins satisfaits, avec à peine plus d’une personne sur trois se sentant en sécurité dans son emploi (35 %). C’est deux fois moins que les salariés exerçant un métier dans l’éducation et la santé (70 %).

L’étude indique également que travailler uniquement à distance fait désormais peur. Le télétravail amène à être moins satisfait de son employeur en matière de sécurité de l’emploi (46 %) par rapport à leurs collègues en présentiel (61 %) ou en mode hybride (65 %). Ils sont d’ailleurs plus de la moitié à envisager de faire plus d’heures supplémentaires (51 %) pour « sécuriser » leur emploi, contre 33 % pour les travailleurs en mode hybride et 27 % pour ceux sur site. Ainsi, alors que le monde s’adapte au fur et à mesure au travail hybride et que de nombreux collaborateurs souhaitent travailler à distance, l’un des défis des employeurs est de conserver la satisfaction de leurs salariés vis-à-vis de la sécurité de l’emploi.

Pour Carlos Fontelas de Carvalho, Président d’ADP en France, en Suisse et en Suède, c’est aux entreprises de tirer les leçons de ces résultats et de trouver les moyens de répondre à cette inquiétude. « Les temps actuels suscitent des inquiétudes chez les travailleurs, avec de nombreuses incertitudes sur les plans économiques, géopolitiques ou même technologiques. En parallèle, de nombreuses entreprises rencontrent toujours d'importantes difficultés à attirer et fidéliser les talents. Compte tenu de ce contexte, les employeurs doivent redoubler leurs efforts pour montrer à leurs équipes qu’elles sont appréciées à leur juste valeur, que leurs contributions sont reconnues et que des opportunités de formation associées à des perspectives d’évolution vont favoriser leur avenir professionnel.Carlos Fontelas de Carvalho poursuit : « Depuis longtemps, les avancées technologiques telles que l’automatisation, l’IA et le machine learning sont vues comme des opportunités pour ADP, afin de toujours mieux servir nos clients et faciliter la vie de nos collaborateurs. Si certains secteurs vont devoir s’adapter et certains métiers sont amenés à se transformer, une communication ouverte et transparente dès maintenant avec les collaborateurs peut aider à dissiper les idées reçues et rassurer les équipes quant à la sécurité de leur emploi. »

« Cet environnement de travail positif doit être ressenti y compris par les salariés travaillant à distance. L’étude tend à montrer que ces derniers peuvent craindre de ne pas être assez « visibles » pour se révéler indispensables à leur entreprise. Il est donc primordial de valoriser le rôle central des managers de proximité dans le maintien du lien, aussi bien sur site qu’à distance, et d’accélérer leur formation pour cela, afin que chaque collaborateur puisse faire entendre sa voix. »

Pour en savoir plus à propos de l’étude Le rapport « People at Work 2023 : l’étude Workforce View » étudie les comportements des salariés face au monde du travail actuel, ainsi que leurs attentes et espoirs vis-à-vis de leur futur environnement de travail. ADP Research Institute a interrogé 32 612 actifs dans 17 pays, dont 1 912 en France.

