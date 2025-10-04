Chat scélérat

Alerte honnêteté : quand l’IA fait chuter les réticences morales de ses utilisateurs

Peut-on vraiment accuser l’IA d’encourager la triche ? Pas selon Emmanuel Goffi. Le chercheur estime que l’abaissement du coût moral ne vient pas de la machine, mais des conditions humaines et organisationnelles qui favorisent la défausse. L’intelligence artificielle ne fait qu’amplifier des travers déjà existants : distance psychologique, dilution de la responsabilité et culture de la performance. La clé, selon lui, réside moins dans de nouveaux garde-fous techniques que dans un travail sur les intentions, les contextes et la formation éthique concrète des utilisateurs.