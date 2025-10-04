Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Nouveau mondeil y a 1 heures
Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
Intelligence Artificielle. (Image d'illustration) © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Chat scélérat

Alerte honnêteté : quand l’IA fait chuter les réticences morales de ses utilisateurs

Peut-on vraiment accuser l’IA d’encourager la triche ? Pas selon Emmanuel Goffi. Le chercheur estime que l’abaissement du coût moral ne vient pas de la machine, mais des conditions humaines et organisationnelles qui favorisent la défausse. L’intelligence artificielle ne fait qu’amplifier des travers déjà existants : distance psychologique, dilution de la responsabilité et culture de la performance. La clé, selon lui, réside moins dans de nouveaux garde-fous techniques que dans un travail sur les intentions, les contextes et la formation éthique concrète des utilisateurs.

avec Emmanuel Goffi
author imageEmmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel.

Voir la bio »

Alerte honnêteté : quand l’IA fait chuter les réticences morales de ses utilisateurs

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés