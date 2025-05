GAZA

Aide humanitaire à Gaza : mais pourquoi personne n’évoque-t-il l’accablante responsabilité du Hamas dans les privations subies par les Palestiniens ?

À l’heure où Rima Hassan annonce une mission humanitaire à Gaza, une partie de l’opinion continue de pointer exclusivement Israël, occultant le rôle central du Hamas dans la gestion et l’instrumentalisation de l’aide. Selon Simone Rodan-Benzaquen, cette cécité militante empêche toute lecture honnête du drame humanitaire. Contrôle politique, détournement de l’aide, infiltration des structures onusiennes : le Hamas, plus que jamais, fait de la famine un levier stratégique. Et tant que cette réalité restera tue, aucun mécanisme de distribution ne pourra véritablement soulager les Gazaouis.