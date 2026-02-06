REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

6 février 2026

Affaire Epstein : Le Point dénonce l’impunité des puissants; L’Express cible l’emprise de Trump sur la CIA, Marianne la perversité au coeur du procès Samuel Paty; Attal voit Castex en sauveur pour 2027; Les JO 2030 menacés par les barons des Alpes

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : Marianne continue à se passionner pour le procès Le Pen, Le Nouvel Obs et Challenges veulent encore nous faire faire des bébés, tandis que La Croix l’hebdo nous fait méditer sur la fin de vie