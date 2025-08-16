Surprise

Affaire Epstein : ce fantôme qui n’en finit plus d’hanter l’Amérique et qui inquiète Donald Trump

L’affaire dite Epstein se retourne contre Donald Trump depuis son refus de dévoiler la « liste ». Entre influenceurs conservateurs remontés et élus républicains favorables à la transparence, la gêne est palpable. Le risque majeur n’est pas une impopularité générale mais la démobilisation de l’écosystème MAGA, clé de ses succès récents. Pour éteindre le soupçon et reprendre la main, la stratégie gagnante serait la publication complète des documents.