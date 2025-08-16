Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 9 au 15 août

Internationalil y a 10 heures
Une image du président américain Donald Trump et de Jeffrey Epstein, accompagnée du message « President Trump: Release All the Epstein Files », est projetée sur le bâtiment de la Chambre de commerce des États-Unis, à Washington. (Image d'illustration).
Une image du président américain Donald Trump et de Jeffrey Epstein, accompagnée du message « President Trump: Release All the Epstein Files », est projetée sur le bâtiment de la Chambre de commerce des États-Unis, à Washington. (Image d'illustration). © 2025 Getty Images
Surprise

Affaire Epstein : ce fantôme qui n’en finit plus d’hanter l’Amérique et qui inquiète Donald Trump

L’affaire dite Epstein se retourne contre Donald Trump depuis son refus de dévoiler la « liste ». Entre influenceurs conservateurs remontés et élus républicains favorables à la transparence, la gêne est palpable. Le risque majeur n’est pas une impopularité générale mais la démobilisation de l’écosystème MAGA, clé de ses succès récents. Pour éteindre le soupçon et reprendre la main, la stratégie gagnante serait la publication complète des documents.

avec Gabriel Solans
author imageGabriel Solans

Gabriel Solans est chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris Cité, spécialiste du Parti républicain.

Voir la bio »

Affaire Epstein : ce fantôme qui n’en finit plus d’hanter l’Amérique et qui inquiète Donald Trump

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Société