MANIFESTATIONS DU 24 OCTOBRE

Acte II : la France championne du monde du déni de réalité

Après les mobilisations du 17 et du 24 octobre, la France semble prise au piège d’une accumulation de colères sociales, de revendications politiques et de défiance envers l’exécutif. Entre un pouvoir politique qui peine à répondre aux attentes des Français et des contestataires qui ne parviennent pas à mesurer les contraintes économiques, le déni de réalité est devenu l’un des principaux obstacles à toute sortie de crise. Une impasse qui nourrit la défiance, accentue la polarisation et fragilise un peu plus la capacité à renouer le dialogue.