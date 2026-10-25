MANIFESTATIONS DU 24 OCTOBRE
25 octobre 2026
Acte II : la France championne du monde du déni de réalité
Après les mobilisations du 17 et du 24 octobre, la France semble prise au piège d’une accumulation de colères sociales, de revendications politiques et de défiance envers l’exécutif. Entre un pouvoir politique qui peine à répondre aux attentes des Français et des contestataires qui ne parviennent pas à mesurer les contraintes économiques, le déni de réalité est devenu l’un des principaux obstacles à toute sortie de crise. Une impasse qui nourrit la défiance, accentue la polarisation et fragilise un peu plus la capacité à renouer le dialogue.
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MOTS-CLESmanifestations , 24 octobre , 17 octobre , manifestants , Lycéens , syndicats , mobilisation , émeute , pillages , casseurs , insécurité , commerces , crise , Emmanuel Macron , Édouard Geffray , Laurent Nuñez , Sébastien Lecornu , colère , Gilets jaunes , Trappes , La France insoumise , durée , crise politique , déni de réalité , déni , crise économique , économie , Coût , chaos
THEMATIQUESPolitique
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Virginie Martin est professeure à KEDGE Business School, cofondatrice de l’Institut Spirales et co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Virginie Martin est professeure à KEDGE Business School, cofondatrice de l’Institut Spirales et co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.