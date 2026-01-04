©
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce un discours lors du Sommet du Pacte vert pour l'Europe, le 26 septembre 2023 à Prague.
L’Accord de Paris, le Pacte Vert et la PPE3 : des reliques obsolètes ?
Dix ans après la COP21, la promesse d’une transition rapide vers une économie décarbonée se heurte à un mur de réalités économiques, industrielles et énergétiques. Alors que les émissions mondiales continuent d’augmenter et que les filières vertes européennes vacillent, l’Accord de Paris, le Pacte vert et la PPE3 apparaissent de plus en plus déconnectés des faits. Faut-il revoir à la baisse nos ambitions climatiques pour enfin les rendre efficaces ?
Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris.
Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont.
Philippe Charlez enseigne à Science Po, Dauphine, l’INSEAD, Mines Paris Tech, l’ISSEP et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, Contrepoints, Atlantico, Causeur et Opinion Internationale.
Il est l’expert en Questions Energétiques de l’Institut Sapiens.
Pour plus d'informations sur l’auteur consultez www.philippecharlez.com et https://www.youtube.com/energychallenge
