POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLes films "Rose" de Markus Schleinzer, "La Vie d’une femme" de Charline Bourgeois-Tacquet, "Adieu, monde cruel" de Félix de Givry, "Les héros du Louvre" de Élie Chouraqui sont à voir cette semaine au cinéma
See image caption

ATLANTI-CULTURE

9 septembre 2026

A voir au cinéma cette semaine : "Rose" de Markus Schleinzer, "La Vie d’une femme" de Charline Bourgeois-Tacquet, "Adieu, monde cruel" de Félix de Givry, "Les héros du Louvre" de Élie Chouraqui

Les films "Rose" de Markus Schleinzer, "La Vie d’une femme" de Charline Bourgeois-Tacquet, "Adieu, monde cruel" de Félix de Givry, "Les héros du Louvre" de Élie Chouraqui sont à voir cette semaine au cinéma.

Photo of Antoine Le Fur pour Culture-Tops
Photo of Dominique Poncet pour Culture-Tops
Antoine Le Fur pour Culture-Tops Go to Antoine Le Fur pour Culture-Tops pageetDominique Poncet pour Culture-Tops Go to Dominique Poncet pour Culture-Tops page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Rose de Markus Schleinzer , La Vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet , Adieu monde cruel de Félix de Givry , Les héros du Louvre de Élie Chouraqui , cinéma , sorties , culture tops , Markus Schleinzer , Elie Chouraqui , rose , La vie d'une femme , Les héros du Louvre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Le Fur pour Culture-Tops image
Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Dominique Poncet pour Culture-Tops image
Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).