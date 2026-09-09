ATLANTI-CULTURE
9 septembre 2026
A voir au cinéma cette semaine : "Rose" de Markus Schleinzer, "La Vie d’une femme" de Charline Bourgeois-Tacquet, "Adieu, monde cruel" de Félix de Givry, "Les héros du Louvre" de Élie Chouraqui
Les films "Rose" de Markus Schleinzer, "La Vie d’une femme" de Charline Bourgeois-Tacquet, "Adieu, monde cruel" de Félix de Givry, "Les héros du Louvre" de Élie Chouraqui sont à voir cette semaine au cinéma.
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MOTS-CLESRose de Markus Schleinzer , La Vie d’une femme de Charline Bourgeois-Tacquet , Adieu monde cruel de Félix de Givry , Les héros du Louvre de Élie Chouraqui , cinéma , sorties , culture tops , Markus Schleinzer , Elie Chouraqui , rose , La vie d'une femme , Les héros du Louvre
THEMATIQUESCulture
Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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