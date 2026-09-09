ATLANTI-CULTURE

A voir au cinéma cette semaine : "Rose" de Markus Schleinzer, "La Vie d’une femme" de Charline Bourgeois-Tacquet, "Adieu, monde cruel" de Félix de Givry, "Les héros du Louvre" de Élie Chouraqui

Les films "Rose" de Markus Schleinzer, "La Vie d’une femme" de Charline Bourgeois-Tacquet, "Adieu, monde cruel" de Félix de Givry, "Les héros du Louvre" de Élie Chouraqui sont à voir cette semaine au cinéma.