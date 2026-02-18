POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLa sélection ciné du mercredi 18 février 2026
See image caption

ATLANTI-CULTURE

18 février 2026

A voir au cinéma cette semaine : Marty Supreme de Josh Safdie, Super Charlie de Jon Holmberg, Coutures de Alice Winocour, Saveurs d'Exil de Anne-Solenne Hatte

La sélection cinéma de la semaine par les chroniqueurs Dominique Poncet et Antoine le Fur, de Culture-Tops.

Photo of Antoine Le Fur pour Culture-Tops
Photo of Dominique Poncet pour Culture-Tops
Antoine Le Fur pour Culture-Tops Go to Antoine Le Fur pour Culture-Tops page et Dominique Poncet pour Culture-Tops Go to Dominique Poncet pour Culture-Tops page

5 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture-Tops

MOTS-CLES

culture , Cinéma , Marty Suprème , Timothée Chalamet , Super Charlie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Le Fur pour Culture-Tops image
Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Dominique Poncet pour Culture-Tops image
Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Petits conseils d’un psychologue pour rester positif quand il n’arrête pas de pleuvoir
2Violences politiques de gauche : il n’y a pas que LFI… et voilà ceux qui devraient aussi assumer leur part de responsabilité
3Liberté d’expression à géométrie variable : quand LFI se prend sa stratégie d’intimidation idéologique en boomerang
4L’Algérie mise sur l'apaisement avec la France et voilà pourquoi ça n’a pas qu’à voir avec le nom du ministre de l’Intérieur
5Une cour pakistanaise accorde la garde d’une jeune chrétienne de 13 ans à son kidnappeur musulman l’ayant épousée de force
6« Ignoble et abject » : sur le lynchage de Quentin, Lecornu ne tombe pas dans le Panot
7Cette habitude hivernale commune qui tue silencieusement des milliers de personnes chaque année