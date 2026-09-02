A voir au cinéma cette semaine

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2 septembre 2026

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MOTS-CLES

Julien Gaspar-Oliveri , La frappe , Trois adieux , Isabel Coixet , Gouffres et merveilles , Jean Boiron-Lajous , La dernière patiente , Rémi Bassaler

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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