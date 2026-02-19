POLITIQUE
Blurred backgroundMarty Supreme de Josh Safdie
ATLANTI-CULTURE

19 février 2026

À voir au cinéma cette semaine

Tous les 15 jours, Culture-Tops vous propose une sélection de chroniques et les dernières actualités.

5 min de lecture

MOTS-CLES

Cinéma , sorties , Marty Suprème , Super Charlie , Coutures , Maigret et le mort amoureux , Saveurs d'Exil

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Dominique Poncet pour Culture-Tops image
Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Antoine Le Fur pour Culture-Tops image
Antoine Le Fur pour Culture-Tops

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

