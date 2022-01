À Roubaix, ville occupée, on vend des poupées sans visage…

L’émission de Zone interdite sur le séparatisme contenait une séquence à Roubaix avec des des jouets, des poupées pour les enfants, aux visages dépourvus de traits.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Regardez le reportage de Zone Interdite. Dans la rue principale de Roubaix, les boucheries halal jouxtent les boucheries halal. Les boulangeries halal succèdent aux boulangeries halal.

Il y a aussi des magasins de jouets. On y trouve des poupées sans visage. On aurait pu les imaginer affublées d’un voile ou d'une burqa. Mais on verrait quand même les yeux. Ce que le Coran interdit puisque Allah a mis son veto à toute représentation humaine.

En France, on a coutume de dire que Dieu créa la femme. À Roubaix (c’est encore en France ?) on estime que Dieu a créé la femme sans visage. Et pour les poupées parlantes, nous sommes sûrs qu’elles disent « Allah Akbar ».

Ainsi, les petites filles seront élevées dans la vraie foi. Quand elles auront l’âge on les voilera. Et le plus tôt possible on leur trouvera un époux barbu.

Le reportage de Zone Interdite montre également des librairies islamiques. On peut y acheter des livres pour enfants avec des dessins ou les visages ont été effacés. Pour les nuls en géographie, précisons que Roubaix n’est pas situé en Afghanistan.

