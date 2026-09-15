DESAFFECTION GENERALE
15 septembre 2026
70% d’euro-sceptiques : 2026, l’année du grand décrochage du sentiment européen ?
Les Français plébiscitent l'Europe mais n'y croient plus : c'est le paradoxe que révèle une nouvelle étude, où 68 % des sondés dans six pays décrivent une Europe en perte de repères, contre seulement 12 % qui y voient un renouveau possible.
8 min de lecture
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
Eddy est diplômé du Cursus Franco-Allemand l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
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