DESAFFECTION GENERALE

70% d’euro-sceptiques : 2026, l’année du grand décrochage du sentiment européen ?

Les Français plébiscitent l'Europe mais n'y croient plus : c'est le paradoxe que révèle une nouvelle étude, où 68 % des sondés dans six pays décrivent une Europe en perte de repères, contre seulement 12 % qui y voient un renouveau possible.