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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce un discours lors du Sommet international sur l'espace au Grand Palais à Paris le 10 septembre 2026.
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DESAFFECTION GENERALE

15 septembre 2026

70% d’euro-sceptiques : 2026, l’année du grand décrochage du sentiment européen ?

Les Français plébiscitent l'Europe mais n'y croient plus : c'est le paradoxe que révèle une nouvelle étude, où 68 % des sondés dans six pays décrivent une Europe en perte de repères, contre seulement 12 % qui y voient un renouveau possible.

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MOTS-CLES

Union-Européenne , étude , sondage , 70% , eurosceptiques , critiques , institutions européennes , Commission européenne , Ursula von der Leyen , stratégie industrielle

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Raul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

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Eddy Vautrin-Dumaine
Directeur - Stratégies d’opinion et de confiance - Verian Group

Eddy est diplômé du Cursus Franco-Allemand l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence et de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.