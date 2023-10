7 octobre, Bataclan progressiste ?

Une photographie d'un kibboutz en Israël après l'attaque du 7 octobre.

Il n’y a pas de touristes dans mon hôtel de Tel Aviv —la saison est finie et Israel n’est pas vraiment un pays à la mode par les temps qui courent—, mais il y a des hordes de gosses qui cavalent partout en hurlant dans les couloirs, jouent à cache-cache dans les ascenseurs et font du tricycle jusqu’à pas d’heure dans les salles de conférence.

Ils ne sont pas en vacances. Ils sont juste “déplacés” temporairement, m’explique le réceptionniste avant d’en engueuler un qui pousse sur une colonne de marbre dans le hall pour voir s’il peut la faire tomber. Ils peuvent bien se coucher tard, ils n’ont pas école de toute manière. Elles sont fermées depuis le 7 octobre, le jour où 3000 sauvages à moto, en pick-up Toyota de Mad Max ou en ULM ont décidé de les prendre d’assaut en même temps que le reste de leurs villages et kibbutz des frontières nord et sud du pays, massacrant ou kidnappant allègrement tout ce qui bougeait sur leur passage.

Au total, ces gosses, leurs parents, leurs grands-parents, seraient entre 100 000 et 300 000, même si un décompte officiel est difficile à tenir parce qu’ils sont probablement aussi nombreux à s’être réfugiés dans la famille ou chez les amis que dans les hôtels où ils foutent le souk.

Des centaines de milliers de déplacés à l’intérieur d’Israel, ça ne fait curieusement pas autant de barouf médiatique que le déménagement forcé de leurs homologues gazaouis du nord au sud de la fameuse “bande”. Ce serait une question de “proportionalité” et de rapport du “faible au fort dans les “conflits asymétriques”, crois-je comprendre en lisant ce qu’écrivent mes confrères depuis Paris dans leurs canards.

C’est que c’est toujours un peu le problème avec les crises israélo-palestiniennes ; ça se joue généralement en deux temps : Israel est attaqué, le monde (la planète, pas le quotidien du soir) est en empathie 5 minutes 30, puis Tsahal riposte et le mistral tourne. “Ecoutez, vous avez le droit de vous défendre bien sûr, mais pas comme ça, c’est trop violent. Trouvez un autre moyen !” clament les bonnes âmes.

—OK, lequel ? Comment réagit-on éthiquement à une attaque terroriste massive appuyée par des milliers de missiles sol-sol autrement qu’en essayant de démolir l’adversaire ?

— Hum, ça c’est votre problème, démerdez-vous. Et puis vous n’aviez qu’à ne pas venir squatter le coin il y a 75 ans.

— Il y a 3000 ans, vous voulez dire ?

—...

Moi-même, je suis en balance constante. Pas sur la question du squat : j’ai vu le titre de propriété en pierre de taille sur lequel a été construite la mosquée Al-aqsa même si j’aimerais bien parfoisdégager, Ariel Sharon style, les colons à papillotes de Cisjordanie que l’armée était occupée, entend-on, à protéger pendant que le Hamas égorgeait et décapitait avec des pelles du côté de Sderot.

Non, je suis plutôt en balance constante parce que je me dis qu’éradiquer un groupe de terroristes islamistes qui vient tout juste de faire un remake d’Oradour-sur-Glane et n’existe que pour vous exterminer, c’est bien la moindre des choses… Mais je me dis aussi que les dommages collatéraux, comme on a appris à dire au moment de la guerre d’Irak, ces civils gazaouis qui se prennent à leur tour des bombes sur la tronche, sont difficiles à gober — même si les spécialistes du renseignement et de l’histoire militaire que je rencontre ici les uns après les autres m’assurent que tout est conforme au droit de la guerre, à la convention de Genève et que personne, après tout, ne s’était ému de la démolition méthodique de Dresde par les alliés en 45…

Mais bon, on ne se refait pas. Je suis “de gauche”, au moins nominalement à ce stade parce que j’aurais du mal à m’identifier aux saloperies incendiaires qu’éructent les Mélenchon boys & girls sur les réseaux sociaux. Je pleure sur tous les cadavres d’enfants de la même manière. Je pleure sur tous les gens qui souffrent de part et d’autre de la frontière. C’est peut-être de la grandeur d’âme. Ou alors juste de la sensiblerie. Je ne sais plus. Un vrai “bleeding heart liberal” comme ironisent les chroniqueurs sur Fox News.

A Sderot, j’ai vu les maisons aux toits fracassés par les roquettes, les impacts des kalach sur les murs et le fameux commissariat désormais réduit en cendre où s’étaient planqués les djihadistes à l’arrivée de l’armée. Dans un hôpital de Tel Aviv, j’ai écouté les récits de jeunes fêtards du Nova festival qui auraient pu être mes gosses, ont vécu l’horreur, et se demandent encore comment ils s’en sont tirés avec une balle dans la jambe ou dans le bras quand tant de leurs co-ravers ont été violés, tués, enlevés, carbonisés au lance-flamme… J’ai écouté les témoignages des survivants des kibboutz, racontant comment des crapules enthousiastes sont passées de maison en maison, plan détaillé du quartier en main, à la recherche de bébés à éventrer et de têtes de vieillards à transformer en trophées de cheminée.

J’ai aussi vu un pays qui, il y a encore quelques semaines, se déchirait sur une réforme judiciaire, un pays aussi politiquement polarisé que la France, se retrouver sur un objectif commun, mettre ses querelles de côté et se concentrer sur sa survie. J’ai entendu les juifs d’ici, mais aussi les juifs de France et du reste du monde, se demander avec angoisse pourquoi leur 11-Septembre, leur Bataclan, leur retombait sur la gueule dans les opinions publiques.

J’ai vu un pays minuscule, entouré de voisins déterminés à le faire disparaître qui célébraient la mort de civils sans défense. J’ai vu qu’à Paris, Londres et New York, de jeunes gens parfaitement comparables à ceux qui venaient de se faire massacrer, défilaient en chantant “Palestine de la mer au Jourdain” et “Allah akbar !”.

J’ai vu tout ça et ça n’est même pas encore fini ; ça sera pire avant d’être mieux d’après les spécialistes. Mais bon, je pense aux gosses de Gaza en regardant ceux de Sderot faire les cons dans le hall de l’hôtel. Il est tard, je vais me coucher. Demain est un autre jour.