+ 600 % sur les superbactéries : la résistance aux antibiotiques a explosé depuis cinq ans

Une photo d'antibiotiques et de médicaments génériques en vente en pharmacie.

Une nouvelle étude publiée dans The Lancet alerte sur une hausse de la mortalité à cause de l’utilisation massive des antibiotiques.

Atlantico : Dans une étude publiée dans le journal Lancet, le Dr Christopher Murray avertit sur l'augmentation des décès à cause de l’utilisation massive des antibiotiques. Qu’est-ce que cette recherche nous apprend de nouveau sur le sujet ?

Philippe Glaser : Cette étude est la première ayant analysé au niveau mondial l’impact de la résistance aux antibiotiques sur la mortalité. Elle se base sur des données de surveillance et sur la grande diversité d’informations partielles afin de modéliser mathématiquement les données des zones où il y a le moins d’informations. Ainsi, on peut voir pour la première fois les données des décès liées à des souches résistantes aux antibiotiques. On apprend donc que les chiffres de la mortalité des résistances aux antibiotiques sont assez cohérents par rapport à ceux d’autres maladies infectieuses comme la tuberculose.

D’après les données, les chiffres de la mortalité ont augmenté de 600 % en cinq ans. Pourquoi une telle augmentation ?

Cette forte croissance est due à l’accélération de la consommation d’antibiotiques et à des changements dans les sociétés comme l’augmentation des tailles des villes. Les zones à la forte concentration de population se multiplient. Et de très grandes villes se retrouvent à proximité de zones intermédiaires où des animaux d’élevage consomment des antibiotiques avec une forte fréquence. Néanmoins, si l’on prend la situation française des dix dernières années, elle est stable par rapport à d’autres pays. Dans d’autres régions, la consommation des antibiotiques a augmenté car elle est liée à une amélioration de la médecine. Et l’une des contrepartie de cette amélioration est un mauvais usage des antibiotiques. Quand la résistance arrive, les traitements sont moins efficaces et la mortalité va être plus importante.

À Lire Aussi

La résistance aux antibiotiques, un mythe ?

Dans les prochaines années, allons-nous voir une mortalité plus importante due à l’apparition de ces bactéries résistantes ?

Un économiste comparait la question de la résistance aux antibiotiques avec le réchauffement climatique. Il indiquait que le phénomène était sournois car on ne pouvait pas s’en rendre compte au jour le jour. L’augmentation est lente et elle va nous toucher indirectement sur le long terme. Des mesures de bon usage des antibiotiques et d’amélioration de l’hygiène vont aider à éviter la crise et heureusement, les instances internationales ont décidé de prendre en main le problème afin de prendre des mesures pour éviter cette crise.

L’étude affirme que les bactéries auraient tuées plus d’un million de personnes dans le monde et que la résistance pourrait avoir un rôle dans 5 millions de décès supplémentaires. Est-ce vrai ?

Les décès ne peuvent pas être attribués directement à la résistance aux antibiotiques. Le point important à souligner est que l’on doit bien diagnostiquer les maladies infectieuses pour éviter des cas de mortalité et donc il est nécessaire de bien choisir les antibiotiques. Parfois il faut avoir accès à des antibiotiques puissants et d’autres beaucoup plus efficaces. Avoir un bon usage est important pour le bon traitement des maladies infectieuses et éviter de tels chiffres.

À Lire Aussi

Résistance aux antibiotiques : l’autre pandémie qui se développe en silence