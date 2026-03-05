ATLANTI-CULTURE
5 mars 2026
"37 Heures" : Se méfier du violeur moniteur d’auto-école
De : Elsa Adroguer Durée : 1h20 Mise en scène : Elsa Adroguer, Mikaël Teyssié et Pauline Bertani Avec : Elsa Adroguer La Scala Paris (La Piccola Scala) 13, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS 01 40 03 44 30
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
