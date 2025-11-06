POLITIQUE
La station spatiale internationale. (Image d'illustration)

La station spatiale internationale. (Image d'illustration)

© NASA

ARCHEOLOGIE ORBITALE

6 novembre 2025

25e anniversaire de la Station spatiale internationale : des archéologues ont travaillé sur la vie dans l’espace et voilà leurs conclusions

À l’occasion des 25 ans de vie continue à bord de la Station spatiale internationale, une équipe d’archéologues explore un aspect méconnu de cette aventure humaine : la vie quotidienne des astronautes et la manière dont ils transforment leur habitat spatial, entre contraintes techniques, adaptation et traces culturelles.

Justin St. P. Walsh
Justin St. P. Walsh Go to Justin St. P. Walsh page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

aérospatial , conquête spatiale , astronautes , Archéologie , orbite

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Justin St. P. Walsh image
Justin St. P. Walsh

Justin St. P. Walsh est Professeur d’histoire de l’art, d’archéologie et d’études spatiales à l'Université Chapman.

