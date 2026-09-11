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Des personnes traversent le site du mémorial du 11 septembre à New York, le 10 septembre 2026, à la veille des commémorations marquant le jour des attentats.
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« SOUVENIR FLASH »

11 septembre 2026

25 ans après : nos souvenirs les plus forts du 11 septembre

Vous souvenez-vous où vous étiez et ce que vous faisiez lorsque vous avez appris la nouvelle des attentats du 11 septembre, survenus il y a 25 ans ?

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MOTS-CLES

11 septembre , anniversaire , traumatisme , souvenir flash , Etats-Unis , mémoire , World Trade Center

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Jennifer Talarico

Jennifer Talarico est une psychologue cognitive qui étudie la manière dont les individus se souviennent d'événements vécus personnellement (c'est-à-dire la mémoire autobiographique). Elle a étudié les similitudes et les différences entre les souvenirs d'événements émotionnels et ceux d'événements non émotionnels.

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