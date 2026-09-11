« SOUVENIR FLASH »
11 septembre 2026
25 ans après : nos souvenirs les plus forts du 11 septembre
Vous souvenez-vous où vous étiez et ce que vous faisiez lorsque vous avez appris la nouvelle des attentats du 11 septembre, survenus il y a 25 ans ?
5 min de lecture
MOTS-CLES11 septembre , anniversaire , traumatisme , souvenir flash , Etats-Unis , mémoire , World Trade Center
THEMATIQUESSciences
Jennifer Talarico est une psychologue cognitive qui étudie la manière dont les individus se souviennent d'événements vécus personnellement (c'est-à-dire la mémoire autobiographique). Elle a étudié les similitudes et les différences entre les souvenirs d'événements émotionnels et ceux d'événements non émotionnels.
Populaires
Jennifer Talarico est une psychologue cognitive qui étudie la manière dont les individus se souviennent d'événements vécus personnellement (c'est-à-dire la mémoire autobiographique). Elle a étudié les similitudes et les différences entre les souvenirs d'événements émotionnels et ceux d'événements non émotionnels.